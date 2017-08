Znani igralki se je podrl svet: po smrti sina nova bitka

Srbska igralka Snežana Jeremić Nešković (38) je znana kot gledališka igralka, njene najvidnejše filmske vloge pa so do izraza prišle v filmih Mala nočna glasba, Jagoda v supermarketu, poleg tega pa se je pojavila tudi v priljubljeni seriji Andrija in Anđelka. Ima uspešno kariero, ljubečega moža, letos spomladi pa se ji je izpolnila še ena velika želja – postala je mati. Njena pot do materinstva pa je bila vse prej kot lahka.

Pred štirimi leti je namreč doživela tragedijo, ki jo je zaznamovala za vse življenje. Rodila je sina Mihajla, a njena sreča ni trajala dolgo. Deček je imel težave s srcem, umrl je sedem dni po rojstvu. Snežani in njenemu možu Predragu Neškoviću se je podrl svet, nato pa se je zanju začela nova bitka. Čeprav je imela Snežana velike težave z zanositvijo, nista obupala. Letos aprila se jima je rodila hči Julija. Igralka je priznala, da je tudi tokrat zanosila ob pomoči umetne oploditve.

Ni bilo časa za veselje

»Čeprav je nosečnost potekala normalno, nisem imela miru, dokler se Julija ni rodila. Rodila sem s carskim rezom in nisem se odzvala tako, kot sem pričakovala. Mislila sem, da bom jokala od sreče, da me bodo preplavila čustva, toda bila sem v šoku zaradi vsega, kar se je dogajalo in nisem imela čas za veselje. Bilo me je strah zaradi vsega, kar se je zgodilo pred leti. Strah je bil odveč, saj je Julija zdrava deklica,« je v čustvenem intervju za revijo Gloria povedala igralka, ki je dodala, da se je o bolečini po izgubi sina odločila spregovoriti tudi zato, da bi opogumila vse pare, ki imajo težave z zanositvijo.

»Tri leta sem potrebovala, da sem prebolela, si odpočila in se odločila za novo bitko. Tisti, ki tega niso doživeli, ne vedo, o čem govorim. O tem se pri nas ne govori, najbolj pa boli, ko te ljudje sprašujejo, kdaj pride na vrsto otrok,« je še dejala igralka, ki je tistim najvztrajnejšim radovednežem usta pogosto zaprla tako, da jim je dejala, da je bila mati sedem dni.