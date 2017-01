Znanega igralca Antonia Banderasa odpeljal rešilec

Zvezdnika s filmskih platen Antonia Banderasa (56) so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Kot poroča The Sun, naj bi ga med telovadbo začelo močno stiskati v prsih. To naj bi se zgodilo že v četrtek, po opazovanju pa so ga iz bolnišnice odpustili.

Banderas je v zadnjih letih močno spremenil način življenja. Iz žurerja se je prelevil v bolj umirjenega človeka, ki se rad giblje. Prav tako naj bi se na novo zaljubil. Posteljo naj bi mu grela igralka Nicole Kempel.