Znana pevka: »Všeč mi je, če me moški našeška«

Njen prvi poljub ni bil čaroben dogodek, ki bi ga opevali pesniki. »Bil je najslabša možna stvar. V moja usta je spustil skoraj vso slino, kar je je imel. V meni je pustilo čustvene sledi, potem se še zelo zelo dolgo nisem hotela poljubljati,« je priznala Rihanna, ki pa kljub izrazito seksualnim besedilom in glasbenim spotom nikoli ni spregovorila o dnevu, ko je izgubila nedolžnost.

Brez dlake na jeziku je s svetom delila, kaj ji prija med rjuhami. »Všeč mi je, če me moški našeška pa tudi zavezovanje je lahko zabavno. Bistveno je, da ohranjaš spontanost.« A z nekom, ki ga ima rada ali ji je vsaj pri srcu in ji izkazuje spoštovanje. Pri priložnostnem seksu za eno noč potegne črto.



»Delam, kar mi je všeč in kar me osrečuje. A seks za eno noč bi me pustil prazno, naslednje jutro bi se počutila kot smet,« pravi RiRi in zdaj se je prvič dotaknila tudi svoje prve spolne izkušnje. Če bi David Copperfield uporabil svoje moči in ji omogočil, da izgine in se pojavi, kjer in ko si želi, bi bilo to »deset minut, preden sem izgubila nedolžnost«.