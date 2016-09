Znana pevka rodila pred rokom, z možem sta jokala

Ena najbolj priljubljenih srbskih pevk Seka Aleksić (35) je postala mati. Z možem Veljkom Piljikićem sta dobila sina, ki sta mu nadela ime Jakov, poročajo srbski mediji. Pevka je imela rok poroda sredi oktobra, a je sinko starša presenetil. Seka je dečka menda nameravala roditi na Dunaju, ker pa je prišel na svet prej, kot so pričakovali, je rodila na neki zasebni kliniki v Beogradu.

Oblile so ju solze

Veljko je bil prisoten pri porodu, pevko in presrečnega očeta pa so po rojstvu prvorojenca oblile solze. Deček je ob porodu tehtal 3120 gramov, v dolžino pa je meril 48 centimetrov.

»Veljko bo prisoten pri porodu, prav tako bo prerezal popkovino. Oba si tega želiva, saj sem najbolj mirna, ko je on ob meni in ko me drži za roko,« je pevka povedala pred nekaj dnevi.