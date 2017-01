Znana pevka na smrtni postelji in robu bankrota

Legendarna pevka Cher je po pisanju ameriškega tabloida v izredno slabem zdravstvenem stanju. Pišejo, da je zbolela za smrtonosno boleznijo, ki je posledica virusa Epstein-Barr, za katerim je zbolela že v osemdesetih. Zaradi bolezni je bila primorana leta 2014 odpovedati turnejo Dress To Kill Tour. Po poročanju tabloida naj bi pevki zdaj začeli odpovedovati organi, zaradi zdravstvenega stanja, naj bi najprej finančno poskrbela za svoje ljubljene, nato pa se je zatekla v osamo, da bi uživala te zadnje trenutke svojega življenja

Ta njen mir pa je prekinila tožba v kateri pevko obtožujejo prevare do pet milijonov dolarjev. »Cher je povsem iz sebe. To bi lahko bila njena zadnja bitka,« je razkril vir.

Sporen napis

Umetnik Moshika Nadava trdi, da je profitiral a na temelju njegovega dela in izuma, ki ga je kreiral in zaščitil leta 2011. Govora je o obliki pisave zapisa »Paris«, ki ga danes koristijo njegovi klienti, tako kot so zapis vogue in Estee Lauder. Umetnik trdi, da ima pevka dva logotipa, ki sta identična zapisu, ki so Nadavavov zaščitni znak.

Cherin album je bil prodan v 500 tisoč izvodih, Nadav pa tri, da je milijone od prodaje albuma pospravila v žep na osnovi njegovega dizajna. Viri pravijo, da je ta tožba prišla v najslabšem možnem času, saj se je za voljo slabih finančnih odločitev in investicijskih odločitev znašla v hudih težavah in izgubila večino svojega bogastva, ki so ga nekoč ocenjevali na vrtoglavih 305 milijonov dolarjev.

»Zaradi slabih investicij je izgubila milijone,« trdijo viri in dodajajo, da je celo tako slabo, da ne vedo ali bo imela dovolj denarja za lasten pogreb.

Denarja ji niso vrnili

Pevka denarja, ki ga je leta posojala družini in prijateljem, ni nikoli dobila nazaj. Navajena je bila razkošnega življenja, veliko denarja je zapravila tudi za razne eksperimentalne medicinske tretmaje. Nanjo je močno vplivala odločitev hčerke Chastity, ki je spremenila spol in postala Chaz. V slabih odnosih pa je tudi z drugim sinom Elijahom.