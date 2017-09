Zmagovalec Evrovizije čaka na novo srce

V nejgovem glasu so trepetala čustva, nosil jih je kot na dlani, da je z balado Amar Pelos Dois (For the Both of Us) začaral svet. In z njo Portugalski pripel prvo evrovizijsko zmago. A čeprav so se že tedaj pojavile govorice, da je Salvador Sobral, 27-letni pevec skoraj nezemeljskega glasu, krhkega zdravja in naj bi celo potreboval presaditev srca, je njegova menedžerka njegovo odsotnost na vajah v Kijevu – zamenjala ga je sestra Luisa – tedaj pojasnila z besedami, da okreva po operaciji kile. A govorice so se zdaj žal izkazale za resnične, saj naj bi Salvador bil bitko s časom. Na intenzivnem oddelku lizbonske bolnišnice Santa Cruz stiska pesti, da najdejo ustreznega darovalca, saj naj bi pesek njegove življenjske ure hitro odtekal in se bo, če so napovedi resnične, iztekel v treh mesecih.

