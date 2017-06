Zmagoslavni pohod zvezdniških oblin

Hollywood in modni guruji jim očitajo, da so predebele, čeprav so njihove postave normalne, celo čudovite. Na srečo pa se odločne zvezdnice niso uklonile diktaturi anoreksije, pač pa trdno zagovarjajo svoje ljubko zaobljene postave.



Samozavestna Adele



Višina: 175 cm



Teža: 82 kg



Eni najuspešnejših pop pevk na planetu kilogram več ali manj pač ne more spodmakniti glasbenega prestola. Ker se nikakor ne pusti prepričati, da je njena postava kaj manj kot popolna (četudi ji sam Karl Lagerfeld očita, da je predebela), je svet moral sprejeti njen pogled na obline. Prav Adele (29) se lahko zahvalimo, da so te znova postale modne.



Žareča Kate Winslet



Višina: 169 cm



Teža: 63 kg



Hollywood ji že od Titanika očita odvečne kilograme, a britanska igralka se uspešno osredotoča na domače lepotne ideale. Po snemanju enega najlepših ljubezenskih filmov našega časa se je še zredila, ob tem pa povedala, da se je shujšana, kakršna je morala biti za potrebe filma, v svoji koži slabo počutila. Zaobljena postava 41-letne oskarjevke prav nič ne vpliva na njeno zavidanja vredno kariero, še manj na srečno zasebno življenje.



Pomirjena Drew Barrymore



Višina: 163 cm



Teža: 57 kg



Igralka se je z zbadljivkami zaradi odvečnih kilogramov ubadala že od otroštva, hkrati pa se je slavna Drew Barrymore (41) dolga leta borila z zasvojenostjo od alkohola in mamil. Danes je umirjena, uspešna in zadovoljna mati dveh hčera. Ko so jo paparaci pred časom ujeli v bikinkah na plaži in so se tabloidi razpisali o njenem celulitu, je mamica štiriletne Olive in dveletne Frankie javnosti nemudoma sporočila, da je raje mama s celulitom kot ženska s popolno postavo brez otrok.



Bojevita Jennifer Lopez



Višina: 165 cm



Teža: 59 kg



Danes velja postava, kakršno ima Jennifer Lopez (47), za ideal lepote, v letih, ko je začenjala glasbeno kariero, pa je veljala za predebelo. Zaradi izrazito ženstvene oblike telesa so jo v času, ko je bila še navadno dekle latinskoameriških korenin, v njeni soseski klicali La Guitarra (kitara). Ko je začela prodirati v glasbeni svet, ji je menedžer svetoval, naj se znebi nekaj kilogramov, a se je zvezdnica takrat raje znebila nesramnega menedžerja. »Bila sem tako zelo jezna na to, da nekdo trdi, da človek na sebi ne sme imeti malce več mesa,« je razložila.



Zadovoljna Mariska Hargitay



Višina: 172 cm



Teža: 65 kg



Hči po oblinah sloveče zvezde zlate dobe Hollywooda Jayne Mansfield pač ne more biti Kate Moss, a Mariska Hargitay (53) je s svojo postavo, ki v filmski meki velja za preveč bujno, popolnoma zadovoljna. V zadnjih letih se je še malce zredila, a se s tem ne obremenjuje. Pravi namreč, da so to obline, ki že na daleč razkrivajo njeno veliko življenjsko srečo – da je ponosna mama treh otrok. Zvezda nanizanke Zakon in red: Enota za posebne primere ima z možem, pisateljem Petrom Hermannom, enega svojega in dva posvojena otroka.

