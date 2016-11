Zgodilo se je, česar ni nihče pričakoval: princ Harry poslal javno pismo

Iz palače je prišla uradna potrditev, da sta princ Harry in igralka Meghan Markle par. A v nekoliko nenavadni obliki. Prišla je pisno, obvestilo pa se začenja z zahvalo vsem, ki ga podpirajo. Zaveda se, da mnoge zanima njegovo zasebno življenje, kar ga nekoliko moti, a da je z leti njegova koža postala debelejša. Prejšnji teden so po njegovem mnenju nekateri prestopili mejo, in sicer pri zgodbah o njegovem zdajšnjem dekletu. Zmotili so ga razni komentarji, pripombe o njeni rasi, seksizmi in poskusi novinarjev, da bi vdrli v njen dom. Njenemu bivšemu partnerju ponujajo podkupnino, da bi spregovoril o njej, nadlegujejo pa tudi praktično vse njene bližnje, prijatelje, sodelavce itd.

Princa Harryja skrbi Meghanina varnost in je hudo razočaran, ker je ne more zaščititi.

S tistimi, ki menijo, da je to pač cena njegovega življenja, se ne strinja in trdi, da se njuna ljubezen tiče samo njiju dveh.