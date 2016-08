Zgodba nepozabne Sissi prihaja na slovenske odre

Ena najbolj romantičnih zgodovinskih osebnosti, cesarica Sissi, je junakinja plesne predstave, ki jo bomo videli 29., 30. in 31. avgusta v ljubljanskih Križankah. Njeno razburljivo življenjsko zgodbo bodo predstavili plesalci ExperiDance Production, plesni ansambel Sándorja Romàna in Budimpeški ciganski simfonični orkester. Cesarica je doživela številne nepozabne upodobitve. Najbolj nepozabna Sissi pa je bila prav gotovo igralka Romy Schneider, ki je lepo cesarico zaigrala v trilogiji iz leta 1955. Prvi del trilogije si je v kinu ogledalo več kot 20 milijonov ljudi in še danes velja za enega najuspešnejših filmov v nemškem jeziku vseh časov. Vloga je izstrelila med zvezde tudi igralko, ki je postala sinonim za lepo monarhinjo z legendarnimi dolgimi lasmi in izjemno vitkim pasom.

