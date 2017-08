Ženske menja kot gate, otroka pa trpita

Drug drugemu sta dala 14 let, od tega sta jih Jesse Williams in Aryn Drake-Lee pet preživela kot mož in žena, dokler se njuna ljubezen aprila ni razblinila. In se počasi očitno spreminja v sovraštvo. Vsaj če sodimo po nič kaj laskavem obmetavanju z besedami v sodni dvorani. Seveda sta se v očesu njunega ločitvenega orkana, ko odtujena zakonca drug drugemu očitata najmanj nezadovoljive starševske prijeme, znašla njuna otroka, triletna Sadie in dobro leto mlajši Maceo.

Zahteva polno skrbništvo

Zvezdnik serije Talenti v belem je že pred meseci odkorakal iz Aryninega življenja, a svojima malčkoma je želel biti še naprej dober oče. Zatorej – zahtevek po deljenem skrbništvu. A četudi temu Aryn sprva morda ni oporekala, zdaj zahteva polno skrbništvo, predvsem, ker naj bi bila otroka čustveno ogrožena zaradi že nepreštevne množice žensk, ki kot po tekočem traku vstopajo in izstopajo iz igralčevega življenja. Ob tem, da naj bi Jesse tako ali tako postavil kariero daleč pred potrebe družine in naj bi le stežka nadziral izbruhe besa. Skupek vsega pa naj bi na malčkoma že pustil sledi, saj naj bi – tako Aryn v sodnih spisih – že kazala znake nazadovanja.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«