Želi si še zvezdo

V hrvaškem obmorskem kraju Raklja so nedavno počastili najslavnejšega prebivalca. Stjepan Hauser iz slovitega dueta 2Cellos je namreč dobil pešpot s kolesarsko stezo, poimenovali so jo po njem. Velik del zaslug zanjo gre predvsem krajevnim prostovoljcem, ki so v sodelovanju z občino Marčan zavihali rokave in se lotili dela. Finančno stanje občine in uresničevanje nekaterih drugih projektov so odprtje nekoliko prestavili, zato je na pomoč priskočil kar Stjepan in deloma sam financiral ureditev. Zares lepa in idilična pešpot, po kateri se lahko vozijo tudi kolesarji, je tako že odprta. Slavnostnega odprtja se je seveda udeležil tudi zvezdnik.



Med nedavno začeto ameriško turnejo sta 2Cellos nastopila tudi v Los Angelesu. Nekaj prostega časa, ki sta ga imela na voljo, sta izkoristila za pohajkovanje po mestu, med drugim sta zavila na ulico, na kateri so zvezde z imeni slavnih. Stjepan se je ob tej priložnosti tam fotografiral in povedal, da bi si želel nekoč tudi sam eno.

Ali se mu bo želja uresničila in kdaj se mu bo, je težko reči, glede na planetarno slavo in uspeh fantov pa ni izključeno, da bosta njuni imeni zapisani tudi na tem pločniku slavnih v Ameriki.