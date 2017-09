Želi si še petega otroka. Deklico!

Brian Austin Green ve, kako je vselej imeti partnerja za igro in vragolije, saj je odraščal z bratom Keithom in sestro Lorelei. In morda si je tudi zaradi tega želel velike družine, kar mu je s štirimi vsekakor uspelo.

Zaljubljen v vlogo očeta

A vendar zvezdnik še ni naredil križa čez očetovstvo in je prepričan, da bi še en otročiček z njegovimi geni svet kvečjemu polepšal. Čeprav si želi, da bi lahko uporabil malce čarovnije in poskrbel, da se njegovim sinovom ne priključi še peti, saj jim želi dati sestrico. In sebi hčerko. »Želim si hčerke. Resnično si želim še punčko!« pravi igralec, čeprav ni jasno, kako se je na njegovo sanjarjenje o povečanju že tako številne družine odzvala žena Megan Fox.

Čare starševstva je prvič odkrival pri 29, ko mu je v razmerju z Vanesso Marcil na svet pokukal prvorojenec Kassius. A čeprav njuna ljubezen ni obstala, se je zvezdnik očitno zaljubil v vlogo očeta, saj je svojo ljubezen z Megan, s katero sta leta 2010 zakorakala pred oltar, že kar trikrat okronal s prihodom otročička. Vsakokrat malega fantiča. Prvič leta 2012, ko se jima je rodil Noah. Temu je dve leti pozneje sledil Bodhi, lani pa je privekal še mali Journey, čeprav v ne najbolj idealnih okoliščinah, saj sta se golobčka tik pred obelodanjenjem nosečnosti razšla in napovedala ločitev. A jima je nato nesoglasja očitno uspelo zgladiti, saj te dni ne uživata le v novo obujeni ljubezni, ampak Brian očitno na tihem načrtuje še petega otroka. Čeprav ga malce skrbi, da bi, ne glede na vse napore, verjetno spet dobil fantiča. »Skrbi me edino, da bi, ko bi se resno spravil k delu, spet dobil sina. Ne ker svojih sinov ne bi ljubil, a ne vem, ali sem pripravljen še na petega. Resnično si želim hčerke.« Čeprav bi, tudi če bi dobil sina številka pet, v tem našel več kot eno samo dobro stran. »S petimi bi lahko ustanovil košarkarsko moštvo, kar bi bilo super.«