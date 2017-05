Želi si resničnih orgazmov

Časi, ko ženske o pornografiji niso govorile ali celo glasno priznale, da jo gledajo, so mimo. Kljub temu se pornografska industrija še vedno preveč osredotoča na fantazije moških. Tako je prepričana igralka Rashida Jones, ki mora uporabiti precej računalniškega znanja, ko brska po spletu, da bi našla film za odrasle, ki bi bil po njenem okusu. »Brskalniki mi sprva vržejo ven nasilne in žaljive pornografske filme, ne takšnih, ki bi odsevali moje želje in me zadovoljili,« pripoveduje in dodaja, da težava verjetno tiči v tem, da žensk preprosto ne vzburjajo podobne podobe kot moških.



Svet pornografije je dodobra spoznala. Tudi poklicno, saj je pred dvema letoma sedla na producentski stolček dokumentarca Hot Girls Wanted, ki sledi mladim ženskam, še dekletom, ki plavajo v vodah amaterske pornografije. Rashida je prepričana, da ženske vzburja marsikaj, skoraj vse. »Vzburi nas tako rekoč vse. Živalski seks, domišljijske fantazije, homoseksualna spolnost, orgije. Vse! Smo izjemno kompleksne. Torej nam dopustite kompleksnost, dopustite, da nas spolno vznemiri to in ono. Ne omejujte nas le na moške fantazije!«



Razkrila je tudi, kaj podžge njo. »Pri tem sem, podobno kot pri hrani, iz leta v leto bolj izbirčna. Želim vedeti, kako so kaj naredili, želim vedeti, da so se med snemanjem vsi zabavali in uživali. In želim vedeti, da so orgazmi resnični! Ne pa zaigrani!«

