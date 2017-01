Že tri leta ne izda imena prvorojenca

V zabavni industriji, kjer nenehno šelesti od govoric, je silno težko obdržati skrivnost. Toda hollywoodskemu bradaču Zacku Galifianakisu je uspelo nemogoče. Ne le, da tri leta po rojstvu prvorojenca svet še vedno ne pozna malčkovega imena, zdaj je v medijih odjeknila vest, da je igralec že sedmega novembra še drugič postal očka. Čeprav se nikomur ni niti sanjalo, da je Zackova izvoljenka Quinn Lundberg noseča. Po njegovih besedah najbolj neverjetna ženska na svetu, ki jo je leta 2012 po večletni romanci popeljal pred oltar, mu je povila sinka Rufusa Emmanuela Lundberga.



Zvezdnik trilogije Prekrokana noč jih je letošnjo jesen dopolnil 47. Dolgo je sanjaril, da bi postal oče, ne enemu ali dvema, ampak kopici otrok. »Že leta in leta si želim otrok. Želim si lastnih, jih posvojiti, želim si jih na vse načine. Hočem jih imeti kakšnih 15,« je razpredal pred dvema letoma. Morda so ga leta omehčala, morda je zgolj postal malce manj vešč pri ohranjanju skrivnostnosti. Le dober mesec se je namreč odvrtel od rojstva sinka številka dve, ko so se mediji že dokopali do novorojenčkovega rojstnega lista, ki je razkril ime in spol fantiča. Kar jim pri igralčevem prvorojencu ni šlo tako dobro od rok. Ime še danes poznajo le družina in prijatelji, spol prvorojenca pa je Zacku tedaj uspelo ohranjati kar okroglo leto. »Očetovstvo je najbolj kul stvar na svetu! Imava sinka!« je iz njega izbruhnilo po dobrem letu med pogovorno oddajo Jimmyja Fallona. Pozneje pa je še razkril, da je precej strog oče. »Moj sine je star dve leti in sem zanj že pripravil režim telesne vadbe. Pomembno je namreč, da je telesno dobro pripravljen dveletnik, ki lahko premaga in spraši hlače drugim dveletnikom!« Znanje, ki ga bo fantič zdaj verjetno prenesel še na mlajšega bratca. Nemudoma ko mu bo uspelo splezati iz zibelke in se postaviti na lastne noge.



Pri Galifianakisovih so se po dobrem mesecu verjetno že navadili na krajše noči, na okrnjen spanec pa se zdaj navajata tudi pevka Pink in mož Carey Hart, ki sta letos dobila najbolj čudovito božično darilo. Dan po božiču, 26. decembra, jima je na svet pokukal prvi sinček, mali Jameson Moon Hart, ki se ga je gotovo razveselila tudi njuna prvorojenka, petletna Willow. Ne le, ker je zdaj končno starejša sestrica in bo malčka lahko učila vragolij, ampak tudi, ker je dobila nekoga, na kogar bo lahko valila krivdo, kadar bosta z bratcem kakšno zagodla presrečnim staršem.