Že sedmič bo očka

Šteje jih že 61, a vendar svetu še naprej dokazuje svojo vitalno energijo in potentnost. Čeprav je Kelsey Grammer že šestkrat zakorakal po poti očetovstva s tremi različnimi ženskami in je pred petimi leti postal že dedek, bo čez nekaj mesecev privekal na svet še njegov otročiček številka sedem. V trebuščku njegove četrt stoletja let mlajše Kayte Walsh, s katero sta se poročila leta 2011, naj bi že pol leta rasel njegov sin.



Čare starševstva je začel odkrivati leta 1983, ko je v zakonu z Doreen Alderman dobil prvorojenko Spencer, ta je devet let pozneje dobila polsestro Kandacen Greer, sad zvezdnikovega ljubimkanja s stilistko Barrie Buckner. Očitno sta mu dve hčerki za nekaj časa zadostovali, saj je začel pleničke vnovič previjati šele leta 2001, ko mu je žena številka tri, Camille Donatacci, rodila hčerko Mason Olivio in tri leta pozneje še prvega sina Juda Gordona. Morda bi pri štirih otrocih tudi ostal, ko mu poti ne bi prekrižala brhka stevardesa Kayte, zaradi katere je razbil svojo družino in ji, še preden je bil od Camille uradno ločen, že nataknil zaročni prstan. Nato pa je, ker ni želel zamuditi niti enega samega trenutka s svojo novo ljubljeno, le dva tedna po podpisu ločitvenih listin tudi že izrekal poročne zaobljube.



Prvi malček, po katerem se pretaka kri Kelseyja in Kayte, je pokukal na svet že manj kot leto po poroki. Poletje 2012 jima je prineslo hčerko Faith, skoraj do dne dve leti pozneje pa mu je draga povila še sina Kelseyja Gabriela, ki naj bi zdaj, že čez tri mesece, dobil mlajšega bratca. A četudi bo njun petletni zakon kmalu okronan še z otrokom številka tri, njuna pot k osnovanju lastne družinice vendar ni bila lahka. Še preden sta se zaročila, sta spočela otroka, a sta se sveža zaljubljenca komaj dva meseca po veseli oznanitvi, da bosta zibala, zavila v črnino. Kayte je namreč spontano splavila. Sladko-grenak pa je bil tudi dan, ko sta pozdravila svojo hčerko Faith, ki bi morala na svet privekati kot ena izmed dvojčkov, a je njen bratec umrl že v maternici.