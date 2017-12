Že kot otrok v kopalnici vadila govor za oskarja

Uspelo se ji je prebiti med hollywoodsko smetano, o čemer priča tudi njena zaprta skupinica na čvekalni aplikaciji pametnih telefonov whatsapp. Sandra Bullock, Rihanna, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Mindy Kaling in Helena Bonham Carter so za Sarah Paulson namreč oddaljene le za klik na tipko za hitro klicanje. »Ne bom se pretvarjala, res je super biti del takšne skupine,« priznava svetlolaska, ki pa se v igralsko elito nikakor ni prebila zlahka. Ne, ker bi ji manjkalo igralskega talenta ali ambicij, temveč verjetno predvsem zaradi njene nekonvencionalne osebnosti in odločitev, ki jih večina običajne družbe le težko razume. Posebno zaradi njenega razmerja s tri desetletja starejšo Holland Taylor, glede katerega so ji na začetku mnogi svetovali, naj to ljubezen skriva, saj bi lahko škodovala njeni karieri.

32 let razlike je med Sarah in Holland.

Razlikuje se od večine ljudi, a šele ko spregovori. Ko se je še poskušala prebiti v svet filma, bi jo bilo namreč skoraj nemogoče izluščiti iz množice nadobudnih igralk, podobnih si kot jajce jajcu. »Imela sem dolge svetle lase podobno kot vsako drugo dekle v Hollywoodu. Nikakor in na noben način nisem izstopala.« Želela se je prebiti iz anonimne množice svetlolask, a pri tem vsakokrat pogrnila. »Dvakrat sem na avdicijo prišla kor rjavolaska, obakrat so mi naročili, naj se pobarvam nazaj na svetlo barvo. V tem sem jim ustregla, saj sem si obupno želela in potrebovala delo.«

Počasi, korak za korakom, je gradila kariero, si zagotovila sicer stranske vloge tudi v uspešnicah kot Kaj ženske ljubijo in Carol, a velikega preboja ni bilo od nikoder. Dokler ni leta 2011 Ryan Murphy, ustvarjalna sila megapriljubljene serije Ameriška grozljivka, v Paulsonovi odkril svoje muze. »Ne zanima ga, kar zanima večino. Zato tako rekoč gravitira k tebi, če si malce drugačen,« pravi zvezdnica, ki se je pod njegovo taktirko prelevila tudi v Marcie Clark, glavno tožilko proti O. J. Simpsonu v televizijski uspešnici Ljudstvo proti O. J. Simpsonu: Ameriška zločinska zgodba, ki ji je prinesla emmyja za glavno žensko vlogo in spremenila vse. »Prepoznavnost, moj igralski profil, ta vloga je spremenila vse.« Velikansko spremembo je vnesla tudi v njeno zasebnost, saj je bila prav prestižna podelitev tista, ko je na govorniškem odru ob sprejemanjem emmyja pred vso hollywoodsko srenjo in širnim svetom priznala, za koga ji bije srce. »Holland Taylor, ljubim te!« je septembra lani vzkliknila v mikrofon, nemeneč se za svarila tistih, ki so za njuno nenavadno romanco že vedeli.

Moje odločitve niso konvencionalne, zavestno nimam otrok in dajem prednost karieri.

Sarah in Holland, ki je s 74 leti več kot tri desetletja starejša od mične zvezdnice, sta se prvič spoznali pred dobrim desetletjem, a je bil nato twitter tisti, na katerem sta pred dobrimi tremi leti spet navezali stike in se zaljubili. »Če bi morala živeti tako, kot od mene pričakuje družba, bi se počutila kot v prisilnem jopiču. Tega nočem! Lahko pa rečem, da sem čisto in povsem zaljubljena v Holland Taylor,« pravi Sarah in dodaja, da se zaveda, da so njene življenjske odločitve nekonvencionalne. »V razmerju sem z veliko starejšo osebo, kar se zdi ljudem zanimivo in čudaško, čeprav je to, vsaj zame, najmanj zanimiv del mene. Strinjam pa se, da moje odločitve niso najbolj običajne. Sem namreč ženska srednjih let, ki se je odločila, da ne bo imela otrok, in na prvo mesto postavila kariero.« Dodaja, da je z lakoto po uspehu verjetno že privekala na svet. »Prihajam iz družine žensk, ki imajo velike želje. Običajno nisem zadovoljna s tem, kar imam, vedno si želim še več. O emmyju sem dolgo sanjarila. Že kot otrok sem se zapirala v kopalnico, v rokah kot nagrado držala stekleničko in vadila govor za prejetje oskarja.« A čeprav je igralkina osrednja gonilna sila njena kariera, je nato spoznala, da daje malo več prednosti ljubezni. »Pazljiva bodi. To bo škodilo tvoji karieri. Skrivaj.« To so bila svarila, ki jih je poslušala na začetku razmerja s Taylorjevo, a so šla skozi eno uho noter in skozi drugo ven.