Že 25 let zbirata denar za bolne otroke

Po poroki sina, princa Filipa, so njegovi starši, prestolonaslednik Aleksandar in princesa Katarina, priredili dobrodelno kosilo v Beli palači, na katerem so zbirali denar za srbske pediatrične klinike.

»Z možem Aleksandrom že 25 let pomagava našemu zdravstvu, bolnišnicam, zlasti sva usmerjena v otroške bolnišnice in pomoč otrokom. Veseli me, da so se najinemu pozivu odzvali mednarodne šole, banke in posamezniki. Rada bi povedala še, da bomo v kratkem bolnišnicam v Beogradu, Novem Sadu, Zrenjaninu in Kraljevu donirali štiri sterilizatorje v skupni vrednosti 1,5 milijona dolarjev. Poleg tega smo Kliničnemu centru Niš že donirali digitalni mamograf, vreden 300.000 dolarjev. Upam, da bomo po tem dogodku lahko pomagali še eni pediatrični kliniki,« je povedala princesa Katarina le dva dneva po razsipni poroki v Beogradu, na kateri je princ Filip večno zvestobo obljubil grafični oblikovalki Danici Marinković. Kraljeva družina brez kraljevine od leta 2001 živi v Beogradu, v Beli palači. Mladi par, ki je zaroko oznanil pred dvema mesecema, je v jesensko srbsko prestolnico povabil veliko princes in princev, zlasti evropskih, pa znane in slavne.

Med množico sta bili švedska kronana princesa Victoria in španska kraljica Sofia, ki sta rade volje pozirali z gosti. Sprejem po cerkveni poroki je bil kar v palači, kajpak spektakularen: povsod je bilo cvetje, šampanjec je tekel v potokih, celo na folkloro niso pozabili z obveznim kolom, bila je tudi sedemnadstropna torta, za katero je poskrbela slaščičarka Fontana Todorović. Prekrita je bila z vrtnicami, seveda užitnimi. Svatje so uživali v nastopu pevke Lene Kovačević in hrani za sladokusce.

Slavje se je začelo že v petek zvečer s predporočno večerjo v Beli palači, postregli so s poširano postrvjo, pečeno teletino in kremno torto z lešnikovo peno. V soboto je 30-letna Danica blestela v elegantni poročni obleki srbske oblikovalke Roksande Ilinčić, družinske prijateljice. Srečni par je nosil tradicionalni kronici, ko sta si v katedrali izmenjala zaobljube. Petintridesetletni Filip – ki ima brata dvojčka – je bil prav tako eleganten kot nevesta. Ko sta odhajala iz cerkve, so ju zasuli z lističi vrtnic, potem pa sta se pred množico svatov še poljubila.