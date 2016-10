Zdravniki zašuštrali pevko Sinead O'Connor

Obupana irska pevka Sinead O'Connor se vdaja samopomilovanju in malodušju, ker nikomur zanjo ni mar. »Povsem sama sem. A žal je to zgodba mojega življenja. Po vseh teh letih in po vsem, kar sem dala, bi nekomu morala kaj pomeniti!« je z bolniške postelje zapisala zvezdnica, ki kar na družabnih omrežjih prosi družino, znance in oboževalce, naj ji pošljejo rožo ali morda kar cel šopek, ki bi ji vsaj malce razsvetlil turobne dneve.



Vse ji gre narobe, še operacija je bila polomija



Štirje zakoni so ji splavali po vodi. Že leta se bori z depresijo in bipolarno motnjo. Najmanj dvakrat si je poskusila vzeti življenje, na družabnih omrežjih je že večkrat razglabljala o samomoru. Nato pa je po treh letih ginekoloških tegob lani prestala še histerektomijo, operacijsko odstranitev maternice, zdaj hodi na hormonsko nadomestno terapijo. »Nadomestno hormonsko terapijo priporočam iz vsega srca.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«