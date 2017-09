Zbujala se je v krvi in čutila sram

Ko je lepotička​ Jaime King pred okroglim desetletjem srčnemu izbrancu Kylu Newmanu obljubila večno ljubezen, mu je v skoraj isti sapi razkrila, da si želi najmanj treh otrok. Cilj ji je s sinkoma Jamesom in Leom skoraj uspelo doseči, a je bila pot do tega trnova. Preden je v njenem trebuščku pred dobrimi štirimi leti prvič začelo kliti novo življenje, je namreč imela kar pet spontanih splavov in eno zunajmaternično nosečnost, zaradi diagnoze endometrioze in sindroma policističnih jajčnikov, kar lahko privede do neplodnosti, pa je že začela verjeti, da nikoli ne bo okusila čarov materinstva.

Mislila, da je polomljena

Žensko se povezuje s plodnostjo, rodovitnostjo, novim življenjem. Zato se je v Jaime, ko so ji zdravniki razkrili nedobrodošlo vest o reproduktivni bolezni, nekaj prelomilo. Preplavila so jo občutja sramu in nepopolnosti, okrnjene ženskosti, saj jo je telo, četudi je videti kot telesa drugih žensk, pustilo na cedilu. »Ker moja maternica ni bila kot druge, ni delovala kot pri drugih ženskah, sem pomislila, da sem pokvarjena, polomljena. Necela. Vse življenje nas namreč učijo, da velik del vrednosti ženske leži v tem, da lahko nosi in donosi otroka. Da je ženska, če je plodna, že skoraj boginja. A zaradi razlogov, ki jih ne poznam, ti pomembni telesni deli pri nekaterih ne delujejo,« se je odprla zvezdnica in dodala, da jo je možnost, da morda, celo verjetno, nikdar ne bo postala mati, strla. »Te bolečine se ne zna popisati z besedami. Trpela sem vsak dan in se spopadala s sramom. Večkrat sem splavila. In ko sem se zbudila v luži krvi, sem spet čutila sram.«

5 spontanih splavov je imela, nato še zunajmaternično nosečnost, preden je uspešno donosila.

Najlepši dan v življenju

Ko je maja 2013 lahko povedala, da ju bo z možem kmalu obiskala štorklja, je bil to verjetno njen najlepši dan v življenju. In ko je novembra tistega leta prvič zaslišala jok drobnega Jamesa in mu prvič preštela vse prstke na nogah in rokah, so se ji ulile solze. Prvih nekaj morda od čiste sreče, že naslednje pa so imele priokus grenkobe in strahu. Vznemirjenje zaradi nosečnosti in poroda je izpodrinila poporodna depresija. »Osamila sem se od vseh, od sveta. Ves čas me je v prsih stiskala tesnoba, zdelo pa se mi je, da sem povsem neljubljena. Bila sem vsa iz sebe, že nerazumna,« pravi in dodaja, da jo je tudi ves čas nosečnosti zasledovala senca strahu, senca splavov. »Devet mesecev sem živela z bojaznijo, ali bo moj otrok preživel ali ne. A se tedaj s to travmo nisem mogla ukvarjati, saj sem skrbela, da preživiva tako moj otrok kot jaz.« Nato je vse to privrelo na plan. Zdaj pa ve, da bi o vsem morala spregovoriti že tedaj, saj bi s sebe odvrgla vsaj malce bremena. »O tem moramo na glas spregovoriti. O poporodni depresiji, reproduktivnih boleznih, spontanih splavih. Če s tem živimo in to skrivamo, je del nas nenehno v agoniji.«