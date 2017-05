Zavrnil alkotest in pristal v priporu

Tiger Woods ni le eden največjih golfistov vseh časov z večletno lento nabolje plačanega športnika. Je tudi zvezdnik in blagovna znamka, ki je golf posul z zvezdniškim prahom. A to je bilo pred osmimi leti, od tedaj pa se je lastnik 14 zmag na največjih turnirjih na svetu iz čudežnega dečka golfa spremenil v črno ovco, ki so ji hrbet začeli obračati sponzorji, pograbili pa tabloidi. Čeprav je še pred tednom zatrdil, da se bo vrnil h golfu, je zdaj že tako usihajoči karieri, za katero nekateri menijo, da si ne more več opomoči, zadal nov udarec. Floridski policisti so ga v lisicah odvlekli v pripor in obtožili vožnje pod vplivom opojnih substanc.



V ponedeljek okoli treh zjutraj so opazili mercedes, ki je divje vijugal. Za volanom pa legenda golfa, v sapi katerega naj bi možje postave zavonjali alkoholne hlape. A je Tiger, menda precej arogantno, zavrnil alkotest, zato so ga v lisicah odpeljali na policijsko postajo, od koder je šele malce pred enajsto dopoldne vnovič odkorakal na svobodo. Brez pologa varščine, a z obljubo, da se bo zglasil pri sodniku za prekrške.



Svet je takoj obredla vest, da je v priporu pristal zaradi vožnje pod vplivom substanc, katerih, pa policija ne želi razkriti. Toda fotografija ob privedbi na policijsko postajo je več kot zgovorna. V objektiv namreč zre zabuhli Woods, svetlobna leta od svoje nekdaj bleščeče podobe in velikega osvajalca ženskih src. Njegov menedžer Mark Steinberg je obmolknil, izjave ne želi dati niti Ty Votaw, eden vodilnih pri Mednarodni golf zvezi (PGA), zato se je Woods branil sam. S trditvami, da se alkohola ni niti dotaknil in da je zgolj žrtev nepričakovanih posledic zdravil, ki jih jemlje zaradi nedavne operacije hrbta. Ob tem se je zahvalil tudi policistom in poudaril, da z njimi sodeluje pri preiskavi – čeprav je slednje malce v nasprotju s trditvami, da naj bi bil ob aretaciji aroganten. »Razumem pomen prestopka in prevzemam polno odgovornost. A želim, da veste, da alkohol ni bil vpleten. Šlo je za reakcijo na predpisana zdravila, za katera pa nisem vedel, da lahko tako vplivajo name,« je povedal športni as in se v isti sapi opravičil družini, prijateljem in oboževalcem. »Naredil bom vse, da se kaj podobnega ne ponovi,« je še dodal, čeprav to še ni zagotovilo, da japonski proizvajalec pnevmatik Bridgestone in TaylorMade, ki proizvaja golf opremo, ne bosta odstopila od nedavno podpisane sponzorske pogodbe z njim.



Ni prvič, da je Woods krvi željnim tabloidnim novinarjem vrgel kost. Novembra 2009 je, menda pod vplivom tablet in alkohola, v bližini svojega doma trčil v vodni hidrant, drevo in za piko na i podrl nekaj ograj ter močno zverižil svojega kadilaka. Tedaj so na plan privreli tudi njegovi številni skoki čez plot z dekleti na poziv, zvezdnicami pornografske industrije in natakaricami. Njegov šestletni zakon s švedsko lepotico Elin Nordegren se je končal, vse skupaj ga je stalo zajeten kupček denarja in številne milijonske posle s pokrovitelji. A zataknilo se mu ni le v zasebnosti, pošteno mu je ponagajalo tudi telo, saj je v minulih štirih letih zaradi težav s hrbtom prestal že štiri operacije. Zadnjo pred dobrim mesecem, saj ni mogel več živeti s tolikšno bolečino. »Imel sem dobre in slabe dni, a bolečina je bila skoraj nenehna. Celo ležanje je bilo mučno in boleče,« je povedal tik pred aprilsko operacijo. Poseg je bil uspešen, saj je pred tednom povedal, da ga čaka še nekaj mesecev rehabilitacije, a da se počuti dobro kot že leta ne. »Olajšanje je bilo skoraj takojšnje. Trenutno se posvečam kratkoročnim ciljem. Hodim, delam predpisane vaje, vozim otroke v šolo. A želim povedati, da se bom, brez senčice dvoma, vrnil k profesionalni igri golfa.« Nad katero pa so se, še preden se je vrnil na golf zelenice, zgrnili temni oblaki v obliki najnovejše aretacije.