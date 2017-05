Zavida hčerki

Njeni hčerki je uspelo to, za kar se je ona zaman trudila. Pevki Nedi Ukraden zakon ni prinesel sreče, zato je toliko bolj vesela za svojo hčerko, ki ima, kot pravi, zakon, o kakršnem je ona le sanjala.



Njena edinka Jelena, po izobrazbi ekonomistka, je poročena s poslovnežem Predragom Minovićem, s katerim imata tri otroke: dvojčici Aleksandro in Nedo ter sina Dušana. Idilična družinica je na legendarno babico ponosna in se v skoraj celotni zasedbi pogosto udeleži njenih koncertov. Petletni vnukinji obožujeta babičine pesmi. Ponosna zvezdnica pravi, da so čudoviti vnuki poleg vrhunske glasbene kariere najlepše darilo, ki ji ga je dalo življenje. Čeprav zase pravi, da je najsrečnejša ženska na svetu, pa priznava, da si želi imeti zakon, kakršnega ima njena hči.



»Poleg sebe si želim imeti partnerja, kakršnega je izbrala Jelena, vendar sem se odločila za pot, po kateri ne more hoditi vsak. Ves čas sem v gibanju in rada imam svojo svobodo,« pravi pevka.



Neda Ukraden je svojega moža in Jeleninega očeta, televizijskega voditelja Milana Bilbija, spoznala, ko je bila stara komaj 18 let. Par sta bila deset let in na koncu sta se celo poročila, vendar zakon ni zdržal dlje kot tri leta. Razdor sta povzročili njegovo ljubosumje in nenehno pritoževanje. Kljub ločitvi sta ostala v dobrih odnosih in Neda je pred štirimi leti, ko je umrl, iskreno obžalovala, da se ni mogla udeležiti njegovega pogreba – paziti je morala na vnuke, ki so prav tako ostali doma. Takrat je dejala, da je bil Milan čudovit oče, in tudi razkrila, da sta se poleti redno srečevala v Črni gori. Pevka je v intervjujih že večkrat povedala, da ji je žal, da ni imela večje družine. Kljub temu bo, kot kaže, slavna babica dobila naslednico. Vnukinja Neda namreč ne nosi le njenega imena, ampak je menda podedovala tudi njen pevski talent – odkril ga je pokojni dedek Milan.