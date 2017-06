Zaspal med zaslišanjem

Vse je odvisno od tega, kaj bodo pokazali testi. Ko je na začetku tega tedna namreč odjeknila vest o aretaciji Tigra Woodsa zaradi vožnje pod vplivom substanc, je legendarni golfist zatrdil, da je imel le nesrečno, premočno in povsem nepričakovano reakcijo na zdravila, ki so mu jih zdravniki predpisali zaradi nedavne operacije hrbtenice. Testiranje urina je že razkrilo, da je imel v sebi kar štiri različne vrste tablet, o njegovi svobodi pa bo odločalo to, ali so mu vse štiri v resnici predpisali zdravniki in ali se je držal prepisanih odmerkov. V nasprotnem primeru mu grozijo do pol leta za zapahi, denarna globa in do 50 ur družbenokoristnega dela.



Začetna poročila so navajala omamljeno vožnjo, alkoholne hlape v zvezdnikovi sapi in zavračanje alkotesta. To so bila večinoma nepravilna sklepanja in govorice, ki jih na laž postavljajo posnetki nadzornih kamer ter zaprisežena policijska poročila. Govoril je počasi, jezik se mu je zapletal, sam skoraj ni mogel hoditi in vsake toliko je kar zakinkal. A je sodeloval po svojih najboljših močeh, je zdaj pricurljalo v javnost. Kot tudi, da je policijska patrulja opazila ob cesti parkiran avto s prižganim motorjem in lučmi, za volanom pa je spal Woods. Ko so ga policisti prebudili, se je vedel kot v polsnu. Zmeden, niti ni jasno vedel, kam je namenjen in od kod prihaja, ko pa je vendar stopil iz avtomobila, je izgubil ravnotežje. In čeprav policisti – sodelovalo jih je kar pet – niso zavonjali alkohola, je vendar padel na štirih preizkusih treznosti. Hoja po ravni črti je bila nemogoča, težave mu je povzročalo tudi dotikanje nosu zdaj z levo, zdaj z desno roko, vmes je vnovič skoraj zakinkal. »Glede na njegovo vedenje in izjave smo upravičeno menili, da je pod vplivom substanc.« A ne tudi alkohola, saj je na policijski postaji napihal ničlo. Druga zgodba pa je bilo testiranje urina, ki je pokazalo sledi štirih zdravil, med temi izjemno močnih protibolečinskih tablet vicodin in vioxx. Morda so najbolj vprašljive prav zadnje, saj so jih že pred leti nehali proizvajati, saj naj bi močno povečale možnost kapi in srčnega napada, poleg tega je v zapriseženi izjavi zabeleženo, da naj jih ne bi Woods vzel v minulem letu.