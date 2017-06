Zasnubil jo je med namakanjem v kadi

Marsikatero dekle sanjari o svojem poročnem dnevu, si zamišlja vsako podrobnost in ne želi ničesar prepustiti naključju. Ne pa Emmy Rossum, zvezdnica serije Brez sramu in leta 2005 dobitnica nagrade filmskih kritikov za mlado igralko. Vse je prepustila načrtovalcu porok. »Precej vseeno mi je, kakšna bo moja poročna obleka. Vseeno mi je, kakšna bodo vabila ali servis, na katerem se bo streglo jedi,« je dejala rjavolaska, ki ji je pomembnejše od poročnega dne vse tisto, kar pride za njim. Zakonsko življenje. V katero je zakorakala minuli konec tedna, ko je svečano obljubo večne ljubezni dahnila srčnemu izbrancu Samu Esmailu, ustvarjalcu nagrajene serije Mr. Robot.



Pri 22 letih je prvič stopila pred oltar, a se je njena zakonska sreča z Justinom Sieglom končala že dve leti pozneje. Morda je prav zaradi tega še kako dobro vedela, da ni najpomembnejši veliki dan, temveč življenje potem. »Všeč mi je ideja skupnosti in občutka pripadnosti, ki pride s poroko,« je dejala. In dodala, da četudi ji ni prav dosti mar za pogrinjke, cvetlične aranžmaje in druge podrobnosti, v katere se neveste običajno zakopljejo, si vendar želi, da poroki sledi zabava. Želja se ji je verjetno uresničila, saj so bili med svati, ob družini in peščici prijateljev, tudi hollywoodski hedonist Robert Downey Jr., igralci Christian Slater, William H. Macy in Rami Malek ter igralki Charly Chaikin in Hilary Swank.



Združilo ju je delo. Tridesetletna lepotička in devet let starejši Sam sta se spoznala med snemanjem scenaristovega prvega celovečerca Komet, dve leti pozneje, leta 2015, jo je presenetil s snubitvijo. Četudi bi si želela, da bi ta potekala v bolj romantičnem okolju, kot je kopalnica. Na koleno je namreč padel, ko je Emmy uživala v kopeli, ko pa ji je vendar prodrlo do misli, kako prelomen trenutek se odvija, je želela, da vse skupaj ponovi, ko se ne bo več namakala v kadi, polne vode. »Želela sem si drugačne zaročne zgodbe. Zato sem stopila iz banje, čakala na vnovično snubitev, a me je preveč zazeblo, da sem morala spet zlesti v toplo vodo. Najina zaročna zgodba je kot komedija napak, a se je vse odlično razpletlo,« je dejala zvezdnica, katere poročni dan je zdaj napočil. Zanj pa je imela zgolj dve zahtevi. Da se v njenem poročnem šopku ne pojavijo oranžne potonike in da je obleka sad ustvarjalnega naboja modne oblikovalke Caroline Herrera, tej je namreč pri oblikovanju dala proste roke.