Zaslužil je milijone, zasluži tudi oskarja

Igralec in komik. Režiser, scenarist in producent. Pevec in kaskader. A morda še najbolj znan kot mojster borilnih veščin, ki filmskim prizorom pretepov vdihne eleganco baleta. Vse to in še več je legendarni Jackie Chan, ki že več kot pol stoletja, vse od prvenca pred kamerami pri osmih, sooblikuje svetovno filmsko sceno. Zaradi vsega ustvarjenega ima zvezdo pred slovitim kitajskim gledališčem in tudi na bolj sloviti losangeleški aveniji slavnih, ni pa še prejel najprestižnejšega filmskega priznanja, oskarja. No, 12. novembra se bo vendar zableščal v njegovih rokah. »Častnega oskarja smo ustvarili prav z umetniki, kot je Jackie Chan, v mislih,« je dejala Cheryl Boone Isaacs, predsednica Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti, ko je naznanila, koga bodo na novembrskem guvernerjevem plesu počastili s častnim oskarjem za izjemne dosežke v sedmi umetnosti.



Igralki Debbie Reynolds in Gena Rowlands ter režiser Spike Lee. To je trojica, v roke katerih so romali lanski častni oskarji. Očitno se rdeča nit raznovrstnosti nadaljuje tudi letos, saj bodo častnega oskarja dobili legenda borilnih filmov Jackie Chan, filmska montažerka Anne Coates s 60 leti izkušenj, priznan ustvarjalec dokumentarcev Frederick Wiseman in vodja izbora castinga, se pravi izbora igralskih zasedb Lynn Stalmaster, ki je imel prste vmes tudi pri uspešnicah, kot sta Tootsie in Goslač na strehi.



»Ponosni smo, da lahko počastimo njihove izjemne dosežke in prispevek k industriji. So resnični pionirji in legende na svojih področjih,« je Boone Isaacsova podkrepila odločitev akademije. Pri tem pa še izpostavila izrazito mednarodno kariero in slavo Chana, ki je začel v rodnem Hongkongu. Nepomembna ni niti Jackiejeva izjemna dobičkonosnost, saj se je letos z ocenjenimi 61 milijoni zavihtel na drugo mesto Forbesove lestvice največjih zaslužkarjev igralskega ceha, takoj za Dwaynom Johnsonom, zvezdnikom Hitrih in drznih.