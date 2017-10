Zaslovel po umoru soproge, sedaj spet na prostosti

Nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa O. J. Simpson je davi po devetih letih v zaporu odšel na prostost. Odbor za pogojne izpuste mu je pot na prostost soglasno odobril julija letos. »Je zunaj, je svoboden človek,« je danes za CNN dejala tiskovna predstavnica zveznega zapora v Nevadi Brooke Keast. 70-letni nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa in tudi filmski igralec je zapor zapustil zgodaj zjutraj v spremstvu prijatelja.

Simpson je bil leta 2008 obsojen na zaporno kazen od 9 do 33 let, ker je v Las Vegasu s partnerji vdrl v hotelsko sobo dveh preprodajalcev z njegovimi spominki. Zahteval je svoje stvari nazaj, eden od partnerjev je imel pištolo. Policija jih je aretirala, tožilstvo pa je krivdo naprtilo Simpsonu. Tožilci so partnerje namreč prepričali, da so v zameno za nižjo kazen krivdo naprtili njemu, porota ga je spoznala za krivega, sodnik pa mu je po mnenju nekaterih izrekel močno pretirano kazen. Odbor za pogojne izpuste mu je pot na prostost soglasno odobril julija. Simpson se namerava vrniti na Florido, kjer je živel pred aretacijo leta 2008.

Nikomur ni želel škodovati

Ob odločitvi odbora je O. J. ponovil, da je želel le priti do svojih predmetov in ni želel nikomur škodovati. Njegova 48-letna hči Arnelle Simpson je pričala, da oče ni brez napak, si pa zasluži, da pride domov, ter obljubila, da mu bodo pomagali. O. J. je bil tudi filmski igralec, vendar pa je največ publicitete doživel leta 1994, ko ga je policija preganjala po cestah Los Angelesa v neposrednem prenosu. Bežal je s kraja umora soproge Nicole Brown in njenega ljubimca Ronalda Goldmana. Ekipa odvetnikov je na kazenskem procesu leta 1995 dosegla njegovo oprostitev.

Družini pokojnih ga nista pustili pri miru in sta ga tožili civilno ter zmagali, Simpson pa je moral zaradi visoke odškodnine razglasiti osebni stečaj. Od takrat je živel na Floridi, životaril in igral golf. Večina Američanov je še danes prepričana, da je ušel kazni zaradi dvojnega umora.