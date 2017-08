Zasačena: zvezdnika sta obudila ljubezen

Zvezdnik franšize Pirati s Karibov Orlando Bloom in pevka Katy Perry ne moreta drug brez drugega. Potem ko so njuni tiskovni predstavniki februarja sporočili, da sta se po desetih mesecih razmerja razšla, ju je oboževalec zasačil na koncertu Eda Sheerana. »Sedela mu je na kolenih in ves čas sta se božala, objemala in poljubljala,« je povedal. Čeprav sta si oba na glavo posadila športni čepici, se nista mogla skriti pred radovednimi pogledi, zdaj pa nam preostane le še počakati na dan, ko bosta tudi javno priznala, da sta obudila staro ljubezen.

