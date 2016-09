Zasačena: kamere ujele skrivni zmenek Jennifer in Brada

Jennifer in Brad sta bila poročena pet let. Foto: Reuters

Ni videti, da bi govorice okoli ločitve Angeline Jolie (41) in Brada Pitta (52) potihnile. Sprva naj bi bil razlog za njuno ločitev njegov domnevni skok čez plot s francosko igralko Marion Cotillard (40), nato naj bi ga bila Angelina zapustila, ker je menda surovo ravnal z njunimi šestimi otroki, zdaj pa naj bi bila za razpad njunega zakona kriva kar Jennifer Aniston (47), nekdanja Bradova žena.

Ameriški spletni portal Radar Online poroča, da so nadzorne kamere v hotelu Gansevoort ujele njun skrivni zmenek. Nekdanja zakonca sta se baje sestala julija. »Jennifer in Brad sta se pogovorila. Njena velika želja je, da bi se pobotala, pravzaprav je čakala na dan, ko se bo razšel z Angelino in bo med njima vse po starem,« je spletnemu portalu zaupal neimenovani vir.

Upala je, da se bosta ločila

Brad naj bi se bil Jennifer opravičil, ker jo je pred več kot desetletjem med snemanjem filma Gospod in gospa Smith zapustil zaradi Angeline Jolie. »Jennifer je bila presrečna, ko je izvedela, da se ločujeta. Vedno je upala, da se bo to zgodilo in da bosta z Bradom nekoč spet skupaj,« je še povedal vir. Jennifer je sicer poročena z Justinom Therouxem (45).

Jennifer in Brad sta se spoznala leta 1998, poročila pa sta se dve leti pozneje. Slovela sta kot ena najlepših in najsrečnejših hollywoodskih zakoncev, leta 2005 pa sta oznanila, da se ločujeta.