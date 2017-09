Zaroka manekenke za močnejše

Hrvaška manekenka za močnejše Lucija Lugomer se je zaročila z dolgoletnim fantom Danijelom Grlićem. Zaprosil jo je v romantičnem Dubrovniku.

»Srečna sem, da lahko z velikim ponosom povem, da se mi/nama je včeraj pozno zvečer zgodilo tisto, kar je tiha želja vsakega dekleta. Srečna sem, da bom lahko prihodnost preživela z najčudovitejšim človekom, ki mi je srce ukradel že zdavnaj,« je zaroko komentirala 24-letnica. Presrečna lepotica z oblinami se je ob veselem dogodku javno zahvalila tudi svoji mami, ki je umrla pred 13 leti. »Mama, vem, da gledaš in jočeš z menoj,« je zapisala v spletni objavi.

Lucija je izbranca spoznala pred dvema letoma prek spleta. Oglasila se mu je, ko je videla, da je na Hrvaško pripeljal ameriško franšizo sušija. Peljal jo je na kosilo in tako se je začelo.

Lugomerjeva je to poletje sicer polnila opravljive rubrike zaradi spora z voditeljico Hano Hadžiavdagić Tabaković. Slednji so šle v nos Lucijine spletne objave fotografij, na katerih je oblečena le v kopalke. Tabakovićeva je Lugomerjevi zabrusila, da ni model za močnejše, ampak samo debela. Lucija je te besede objavila na svojem spletnem profilu in sprožila plaz komentarjev.

»Moram priznati, da sem se zadnje dni dobro zabavala. Ljudje, to je dokaz, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade! Pazite, kaj delate in kako se vedete do drugih, ker se novice bliskovito širijo, povrnitev zaupanja pa je počasna in težka. Človek bi pomislil, da starejši ljudje to vedo bolje od mene,« je po množici negativnih komentarjev na račun 32-letne Tabakovićeve starejšo kolegico zbodla Lucija.

Hana ji ni ostala dolžna. »Včasih je dovolj, da obrneš hrbet ljudem in okoliščinam, ker samo tako lahko ostaneš zvest sebi,« je sklenila spletno bitko.