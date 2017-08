Zaradi želje po otroku pustila ljubljenega

Biološka ura igralke Kate Walsh, ki se bo oktobra srečala z abrahamom, več kot neusmiljeno tiktaka. Tako neusmiljeno, da je lepotico, ki ji je slavo prinesla megapriljubljena zdravniška serija Talenti v belem, stiska v prsih, ali ni nemara zamudila še zadnjega vlaka za materinstvo. »Noče več čakati na materinstvo. Želi si postati mati,« je povedal vir. A žal si njenih želja z njo ne deli zvezdničin precej mlajši izbranec, komaj 33-letni Trevor Davis, zato je Kate sprejela težko, srce parajočo odločitev in kljub še vedno močnim čustvom prekinila razmerje.



Ni bil pravi

Sanjala je o normalnem življenju, hišici z belo ograjo, pred katero tekajo otroci, a usoda je očitno hotela drugače. »Vedno sem vedela, da si želim postati igralka, a hkrati sem si želela ustvariti vsaj delno normalno življenje,« je že pred leti dejala, prepričana, da bo do zdaj že mati vsaj treh.

Pri skoraj 50 letih ne more več odlašati s starševstvom.

A se je življenje pač odvijalo po svoje. Kajti čeprav je zakonsko srečo začela okušati že pred desetletjem, ji zakonsko življenje z Alexom Youngom ni prineslo sreče in otrok, temveč le žolčno ločitveno vojno po le enem skupnem letu. Podobno sadov ni obrodila njena štiriletna ljubezen s Chrisom Cageem, ki se je izpela predlansko poletje. »Takrat si je celila srčne rane in bila prepričana, da še dlje ne bo pripravljena na zmenke, kaj šele novo ljubezen. A je nato prek skupnih prijateljev spoznala Trevorja, s katerim ju je v trenutku zadela ljubezenska strelica. Povsem nepričakovano.« Menda tako močno, da je bila sloka rdečelaska prepričana, da je naposled naletela na Pravega. A zdaj je spoznala, da si ne želita istega, čeprav se še tako ljubita. »Prepričana je bila, da je on njen Pravi in da se v vsem ujemata, tudi ko pride do družine in otok. A to se je očitno spremenilo. Kajti ona si srčno želi otrok, on pa nanje ni pripravljen,« je povedal vir in dodal, da se ji je skoraj zlomilo srce, ko se je poslovila od Trevorja. Toda druge poti preprosto ni videla.



Pred komaj petimi leti je zagotavljala, da noče stopiti na pot samohranilstva, ki si jo je izbralo mnogo njenih stanovskih kolegic. »Resnično si želim postati mati. Vseeno pa tega ne želim napraviti sama.« A zdaj se je očitno spremenilo tudi to, saj je, čeprav spet samska, začela razmišljati o posvojitvi ali nadomestnem materinstvu.