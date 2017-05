Zaradi žaljivk je pobegnila iz ZDA

Na svet je privekala v premožnejšem okolju srednjega razreda, z mamo in očetom zdravnikoma, dobre vile rojenice pa so jo obdarile z izjemno lepoto, ki ji je leta 2000, ko jih je štela 18, prinesla lento najlepše na svetu. Za piko na i je Priyanka Chopra osvojila tudi obe svetovni velesili filmske industrije, Bollywood in Hollywood. A kdor bi mislil, da je bilo krasotici vse prineseno na zlatem pladnju, bi se pošteno motil. V šoli je bila tarča zastrahovanja in nadlegovanja, debelo kožo je morala razviti tudi, da se je prebila skozi še vedno rasno obarvan svet ameriške filmske meke.



V prvih letih življenja je poznala zgolj domačo Indijo, a ji je obisk sestrične na drugi strani oble odprl vrata v nov, drugačen svet. »Ko sem jo obiskala v šoli, mi je vzelo dih. Nihče ni nosil šolske uniforme. Učenci so imeli lastne omarice s ključavnico. Ko sem videla, kaj se učijo, sem dognala, da se mi sploh ne bi bilo treba učiti, pa bi dobivala petice. Zato sem skovala precej premeten načrt, da se preselim v Ameriko,« je dejala Priyanka in prepričala mamo o selitvi k teti in stricu v, tako se ji je zdelo, obljubljeno deželo. Kjer je kaj hitro spoznala, da ni vse zlato, kar se sveti. V novi šoli jo je na piko namreč vzelo neko dekle in ji vsakdanjik spremenilo v pekel. »Mislim, da sem bila malce všeč njenemu fantu. Obmetavala me je z žaljivkami, me na šolskem hodniku odrivala ob steno in v omarice.« Še pred zaključkom šolskega leta je poklicala mamo in se preselila v domačo Indijo. A boleči spomini so ostali. Še zlasti opazka, ko jo je dekle med njenim ameriškim šolanjem klicala kari. Čeprav ni bila edina, ki ji je, mišljeno kot žaljivko, pod nos metala njene indijske korenine.



Tujega in nerazumljenega se bojimo in zavračamo. In Priyanka je prepričana, da velik del nelaskavih opazk, s katerimi so jo obmetavali, izvira prav iz tega, da zahod ne razume sveta in kulture, iz katerih izhaja. Čeprav, priznava, tudi sami niso povsem nedolžni. »Veliko ljudi ne razume, kdo smo Indijci, čeprav smo za to tudi sami malce krivi. Pozabljamo na naše korenine. Strah nas je, da bi svetu pokazali, kako čudoviti smo v resnici. Kot otroci razmišljamo, da ne smemo preveč izpostaviti naše indijske zapuščine, saj bi nas strpali v predalček drugačnih, že čudaških, morda zaradi hrane, ki jo jemo, morda zaradi izrazitega naglasa.« Pri čemer prav nič ne pomagajo kreme in drugi izdelki za nego telesa, ki vsebujejo belilo kože ter so v njeni domovini velik in močno oglaševani hit. »Dekleta, ki imajo temnejši ten, označijo za revice, češ da jim bo zaradi odtenka kože še precej težje v življenju,« pravi Chopra, ki je na začetku kariere posnela oglas za kremo z belilom. »Igrala sem dekle, ki jo teži vrsta telesnih negotovosti. A šele ko sem se videla na televiziji, me je zadelo, kaj sem storila. V resnici mi je všeč moj ten, ponosna sem na svoj videz!« Toda naj si je všeč ali ne in kljub temu, da se ji je na glavi bleščala krona najlepše na svetu, je doživela nič koliko padcev in porazov, ko si je utirala pot v svet filma. »Svet zabavne industrije je precej grozljiv. Velikokrat boš namreč zavrnjen. Nehala sem šteti, kolikokrat so me zavrnili. Tedaj sem ogromno prejokala.«

