Zaradi vaginalnih jajc na sodišče

Tinktura iz esence vrtnice vam pomaga v kozji rog ugnati depresijo in migreno. Z milom črne vrtnice bodo luskavice, akne in ekcemi le še preteklost. Z našim parfumom ne boste le lepo dišale, ampak vam njegove vonjave krepijo spomin, pomagajo pri prehladih in delujejo celo antibiotično. S posebnimi obliži vas ne bodo več mučili napadi panike, z vaginalnimi jajci iz žada, s katerimi okrepite vaginalne mišice in ki povečajo pretok ženske energije, pa boste uravnotežile menstrualni cikel in imele boljšo, bolj zadovoljujočo spolnost.

Zasoljene cene

To so le nekateri izdelki in njihovi že čudežni učinki podjetja Goop, ki ga je pred skoraj desetletjem ustanovila oskarjevka Gwyneth Paltrow. Igralka si je z modrovanjem o zdravem življenjskem slogu in prodajo spremljajočih izdelkov, s seveda močno zasoljenimi cenami, nakopala zamero množic, ob njenih nasvetih se zdravniki držijo za glavo, zdaj pa jo neprofitna organizacija, ki deluje kot pes čuvaj kupcev, želi zaradi lažnega oglaševanja in zavajanja kupcev zvleči še pred sodišče.

Neprofitna organizacija Tina (Truth in advertising – Resnica v oglaševanju) je pod drobnogled vzela izdelke, ki jih prodaja zvezdničino podjetje. In dognala, da vsaj 50 produktov oglašujejo zavajajoče, »z neosnovanimi in potemtakem varljivimi trditvami, da blagodejno delujejo na zdravje in nekatere bolezni celo zdravijo«. Še preden so se s svojimi obtožbami obrnili na sodišče, so naslovili podjetje samo, ki je v odgovor sicer naredilo nekaj manjših popravkov. A tako majhnih, da ni nikakršnega učinka. Še naprej pod nalepkami zdravega življenja in zdravljenja prodajajo, no, meglo.

Nasa se ji smeje

Izkrivljeno oglaševanje izdelkov z zasoljenimi cenami ni edino, ob kar so se obregnili. Tudi nekatere priporočene prakse jim gredo v nos, denimo, da naj bi bosonoga hoja pomagala pri nespečnosti. In prav o slednjem je zvezdnico pred komaj dvema mesecema pobaral televizijski voditelj Jimmy Kimmel. »Dobro se je sezuti in bos hoditi po travi. Gre za nekaj elektromagnetnega, za kaj natančno, nam ni še jasno,« je tedaj poskušala razložiti Gwyneth, a nato vendar priznala svoj poraz. »Nimam pojma, o čem govorimo.« Prav tako junija so Goop obstreljevale kritike na račun njihovih posebnih obližev, ki naj bi pomagali pri tesnobnosti in krepili našo energijo. In, tako so vsaj trdili, pri izdelavi katerih so se naslonili na tehnologijo Nase. Ta je slednje več kot posmehljivo zavrnila, zaradi česar so obliže umaknili iz obtoka.