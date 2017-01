Zaradi Trumpa zapustila ljubezen svojega življenja

Dobitnica dveh oskarjev in seks simbol se je moškim za vselej vtisnila v spomin kot zapeljiva Barbarella. A hkrati je Jane Fonda revolucionarka, ki bi jo politični aktivizem lahko stal kariero, zaradi svojih prepričanj pa si je razgreto kri večkrat hladila tudi v priporu. Z nasprotovanjem vojni v Vietnamu si je leta 1972 prislužila vzdevek Hanoi Jane in razdvojila ameriško javnost: na tiste, ki so v njej videli junakinjo, in tiste, ki so jo označili za izdajalko domovine. Čeprav je bila zvezdnica v naslednjih desetletjih še vedno brez dlake na jeziku – se, denimo, zavzemala za pravice žensk ter nasprotovala vojni v Iraku –, zaradi tega ni trpela njena zasebnost. Do zdaj, ko se je tik pred 80. rojstnim dnem odločila vnovič povsem posvetiti aktivizmu. Za nič drugega ni več ne časa ne prostora. Niti za ljubezen ne: na oltarju prepričanj je žrtvovala dolgoletno razmerje z glasbenim producentom Richardom Perryjem.



Trikrat se je poročila, verjetno pa je bila še najbolj srečna prav s Perryjem, s katerim sta živela na koruzi. Prvi mož Roger Vadim ji je namreč vsilil odprti zakon in si kar domov pripeljal prostitutko, pozneje mu je Jane prodajalke ljubezni iskala kar sama. Roge ji je natikal tudi drugi mož Tom Hayden, tretji, Ted Turner, ki jo je prisilil, da se odpove igralski karieri, pa jo je varal skoraj od njunega poročnega dne. Nič čudnega torej, da lepotice nikoli ni mikalo, da bi se vrnila v mladost. Sploh ko ji je usoda leta 2009, ko jih je štela že 72, pripeljala na pot Perryja, končno nekoga, ki ji je bil prijatelj in ljubimec hkrati. »Že v prvem trenutku najinega srečanja se je nekaj premaknilo v meni,« je povedala. »V Los Angeles sem odletela zaradi operacije kolena. Od tam se nisem vrnila le z novim kolenom, ampak tudi novim ljubimcem. Upanje torej nikoli ne umre! Ko sva se skupaj vselila, sem še vedno pri hoji uporabljala bergle, in od takrat sva neločljiva,« je o ljubezni na jesen življenja pripovedovala igralka, ki je šele tedaj spoznala resnični pomen intime. » Kljub vsem mojim razmerjem nečesa nisem nikoli poznala. Resnične intimnosti z moškim. Želela sem jo spoznati in okusiti še pred smrtjo. In zdaj sem jo. Z Richardom, s katerim se naposled počutim varno. Poleg tega tudi moja spolnost še nikoli ni bila tako zadovoljujoča. V mlajših letih sem imela vrsto zadržkov, da nisem vedela, česa si resnično želim in po čem hrepenim.«



Naj je Richarda še tako ljubila in se v njegovem objemu počutila še tako varno, nekaj ji je postalo pomembnejše. Ko je 21. januarja na Pohodu žensk (Women's March) skupaj z množico drugih zavzela ulice v glasnem nasprotovanju novemu predsedniku Trumpu, kar so zvezdniki in zvezdnice izkoristili tudi za opozarjanje na pravice žensk, tedaj je Fondova spoznala, da je njena ljubezen do aktivizma in spreminjanja sveta morda močnejša ali pomembnejša od ljubezni do enega samega. Perryju je po osmih letih sreče dala košarico. »Še vedno se imava zelo rada, toda najino romanco sva vsaj za zdaj odstavila, saj se je odločila, da se vnovič dejavno posveti aktivizmu,« je povedal glasbeni producent. »Nisva prekinila in se razšla, a življenje je naredilo nepričakovan ovinek v drugo smer. Še vedno sva zelo dobra prijatelja in ogromno stvari počneva skupaj, a romantično razmerje – tega je, vsaj trenutno, konec.« Zaradi česar si je že začel iskati novo domovanje. Odtujeni par je vilo na Beverly Hillsu, kjer sta preživela toliko lepih trenutkov, tudi že dal na nepremičninski trg. Z izklicno ceno 13 milijonov.