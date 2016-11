Zaradi sina in slave se Adele ne opija več

Štiriletni Angelo ji je danes vse. Za Adele se namreč vse začne in konča z njenim malčkom, ki mu prilagaja svoje poklicne obveznosti in prosti čas. »To mi je prav, saj ga neizmerno ljubim. Tudi če nikoli več ne bom utegnila ničesar narediti le sama zase, bo to v redu,« pravi britanska pevka, katere občutja pa so bila pred štirimi leti kot zrcalna slika današnjih. Nemudoma po rojstvu sinčka jo je namreč obšla panika, da je morda naredila največjo napako svojega življenja, tudi zaradi česar je do nedavnega že skoraj kategorično zavračala misel na otroka številka dva. Toda to je bilo le posledica poporodne depresije.



Od mladostniške do poporodne depresije



Dobro je poznala temačna občutja brezupa in vseobsegajoče žalosti. Z depresijo se je namreč prvič srečala že pri 10 letih in jo je nato, sicer v valovih, spremljala večino njenega življenja. »V meni je tudi zelo temna plat. Nagnjena sem k depresiji, vse pa se je začelo, ko mi je pri 10 letih umrl dedek. Samomorilske misli mi sicer nikoli niso šinile v glavo, vseeno pa sem potrebovala ogromno terapij.« Toda najsi je te mrakobne misli še tako dobro poznala, je vendar ni nič pripravilo na misli, ki lahko prevzamejo novopečene mamice. »Imela sem močno poporodno depresijo, kar me je precej prestrašilo.« Posebno ker je šele tedaj dognala, v koliko različnih oblikah te ta lahko vsrka vase. Do tedaj je namreč mislila, da to pomeni, da hočeš svojemu otroku škodovati, da nočeš biti v njegovi bližini, a Adele je bila z malčkom od prvega trenutka celo obsedena, kot pravi, in dodaja: »Nenehno sem imela občutek, da nisem dovolj dobra in da sem storila največjo napako svojega življenja.« A v teh hudih urah ji je na srečo stal ob strani partner Simon Konecki z nasvetom, naj se obrne na druge matere, ki morda doživljajo kaj podobnega, in naj se z njimi – ne nazadnje je najhujše to zadrževati v sebi – iskreno pogovori. »Tedaj sem spoznala, da v teh občutkih nisem sama.«



Začetki materinstva so bili za glasbenico morda težki, a danes ne bi tega spremenila za nič na svetu. Posebno odkar se je odločila, da si eno popoldne na teden vzame zase. »Seveda mi je težko, da sem stran od njega. A še huje bi bilo, ko tega ne bi storila,« iskreno priznava mlada mamica, ki bi za Angela premikala gore. Česar ji sicer ni bilo treba, je pa vseeno zanj naredila korenite spremembe v svojem življenju. Zaradi sinka je namreč opustila škodljivo razvado kajenja in črtala alkohol. »Nisem več tako brezskrbna kot nekoč. Ogromno stvari, več kot prej, me danes plaši, saj nočem umreti. Želim biti ob Angelu, spremljati njegovo odraščanje, življenje. Zato sem postala pazljiva,« je povedala in še malce šaljivo priznala, da je »biti skrokan in imeti otroka peklensko mučenje«. A otrok ni bil edini povod za opustitev alkohola. Svoje je pridala svetovna slava, saj je nenadoma morala paziti, kaj reče in komu, posebno če ne želi, da se kaj neprimernega ne znajde na naslovnicah tabloidov. »Oboževala sem občutek pijanosti. A s slavo sem se nato naslednje jutro začenjala spraševati, kaj sem prejšnji dan govorila in komu.«



Pisala v pijanski omotici



Z albumom 21, na katerega je s čutnim glasom, ob katerem trepeče srce, ujela pesmi o srčnih bolečinah, je podirala rekorde in osvajala vrhove glasbenih lestvic. A vendar je vse pesmi skovala v pijanski omotici. »Popila sem po dve steklenici vina in verižno kadila, vmes pa pisala pesmi. In naslednje jutro ugotovila, da so super. Pijani ljudje povedo resnico,« je razkrila svoj nekdanji recept za pisanje uspešnic. To pa je danes le še del njene preteklosti. »Nikoli več ne bom pisala tako dobrih pesmi, a preprosto nimam več časa, da bi si lahko dopustila, da bi moje življenje tako razpadlo, kot je takrat.«