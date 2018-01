Zaradi Odmevov tarča kritik tudi Rosvita Pesek

LJUBLJANA – Prvak SDS Janez Janša je včeraj gostoval v Odmevih, ki jih pripravljajo na RTV Slovenija. Nekateri komentatorji na družabnih omrežjih se čudijo njegovemu prihodu v medijsko hišo na Kolodvorski, saj je prvak največje opozicijske stranke pred časom izjavil, da ne plačuje RTV-prispevka, poleg tega je zaradi zapisanih besed o novinarkah RTV Slovenija pristal na sodišču. Očitno so stare zamere pozabljene, saj je kot gost v Odmevih, ki jih je vodila Rosvita Pesek, med drugim pojasnjeval, zakaj kredita niso najeli pri eni od okoli 16 bank in hranilnic v Sloveniji .

Kritika slovenskih bank in hranilnic

»Kolikor poznamo bančno situacijo, so vse te banke in hranilnice, kar se tiče poslovanja, pranja denarja in ostalih stvari, bolj sporne od te osebe, ki ni davčni dolžnik, kot se je poročalo. Ki ni v nobenem postopku, kolikor smo mi ...« je pojasnil Janša. Pri tem ga je Peskova prekinila, češ da naj bi bila posojilodajalka vpeta v neke mreže. Na to je Janša odvrnil: »Nova Ljubljanska banka je oprala milijon evrov denarja za teroriste. Če je tisto bolj kredibilna institucija, potem ne vem, kje živimo. Skratka, tukaj ni nobene zarote, sklenili smo posojilno pogodbo, za katero smo zastavili delež v realni vrednosti. Slovenske banke ne dajejo kredite ob zastavi deležev oziroma je postopek predolg. Če bo računsko sodišče ugotovilo, da je vsota previsoko, ali da je bilo kaj drugega narobe, bomo ravnali v skladu s tem. Zadeva je popolnoma transparentna. Oseba posluje v Sloveniji, posoja denar v Sloveniji, očitno pod boljšimi pogoji kot banke. Denar je bil nakazan ne iz Republike Srbske, ampak iz slovenske banke. Nimamo nobenih slabih občutkov.«

Najemanje posojila stranke SDS je Janša primerjal z državnim zadolževanjem: »Mislim, da ste pred kakšnim tednom poročali, da se je slovenska vlada zadolžila po enoodstotni obrestni meri, mi pa smo se po dvoodstotni.«

Nekateri komentatorji na družabnih omrežjih so vodenje Rosvite Pesek pohvalili, drugi so jo grajali, češ da ni dovolj spraševala. Oglasila so se tudi bolj znana imena. Kaj pa mislite vi?

Z reševanjem vojaka Janše je šla @RosvitaP in @TVOdmevi onkraj razuma — Pavel Gantar (@PGantar) January 9, 2018