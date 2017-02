Zaradi Madonne so naplahtali Afričana?

Medtem ko je 58-letna Madonna na instagramu objavila posnetek pravkar posvojenih dvojčic iz Malavija, štiriletnih Stelle in Esther, na katerem pojeta ob klavirski spremljavi, njun biološki oče Adam Mwale trdi, da ni vedel, da bo posvojitev trajna.



»To ne more biti res,« je v nejeveri zmajal z glavo 40-letnik in povedal, da je bil prepričan, da bo superzvezdnica njegovima hčerama le krušna mati. Ni res, da je zapustil deklici, ko je njuna mati umrla ob porodu, je zatrdil in še, da so to le laži, ki jih je slišalo tudi sodišče. Povedal je, da je po najboljših močeh skrbel za družino, to je potrdil tudi starešina njegove vasi Kayembe. »Povedali so mi, da bo za Esther in Stello skrbela bogata ženska iz tujine, ki bo poskrbela za njuno izobrazbo, potem ju bo pripeljala nazaj, da bosta živeli z mano. Zdaj pa slišim, da posvojitev ni začasna, to ne more biti res, nočem, da je res. Njun oče sem, vedno bom.«



Da se Madonna zanima za njegovi hčeri, je Mwale izvedel maja lani, ko so ga povabili v sirotišnico zunaj malavijske prestolnice Lilongwe. Povedali so mu, da sta sestrici všeč pop zvezdnici, ki bi ju rada odpeljala in ju šolala. Posvetoval se je z družino pokojne žene, ki se je strinjala, da bi bila to za punčki čudovita priložnost. Rekli naj bi mu, da bo pevka le nekakšna krušna mati otrokoma in tako je verjel tudi v začetku meseca, ko so o posvojitvi govorili na sodišču. »Vodja sirotišnice mi je rekel, da bo to super zanju, rekel mi je, naj se na sodišču z vsem strinjam. Podpisal sem papirje, misleč, da se bosta deklici nekoč vrnili, ne da ju nikoli več ne bom videl.« Mwale je po smrti žene Patricie, s katero sta imela še pet drugih otrok, starih od osem do 20 let, sam odnesel dvojčici v sirotišnico: »Hotel sem, da mi pomagajo v bolnišnici, a so mi rekli, da je boljša izbira sirotišnica. Vsi v vasi vedo, da sem jima želel le najboljše.« Hčerki je redno obiskoval, jima kupoval majhne obleke in darilca, se z njima igral, deklici sta domov prihajali ob praznikih. Preden ju je odpeljala Madonna, so skupaj v njegovi koči preživeli 12 dni. »Mislil sem, da je to začetek nečesa novega, a začasnega. Zdaj me zelo skrbi.«



Madonna je deklici odpeljala v New York le nekaj ur potem, ko je sodišče dovolilo posvojitev; ta bo dokončna čez 12 mesecev. Pevka ima dva biološka otroka, 20-letno Lourdes in 16-letnega Rocca, in še dva posvojenca iz Malavija, 11-letnega Davida Bando in desetletno Mercy James.