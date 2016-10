Zaradi klevet 14.000 evrov odškodnine

Ameriški igralec John Malkovich je dobil tožbo proti francoskemu časopisu Le Monde. Sodišče je odločilo, da je časopis objavil neresnico, ko je trdil, da ima 62-letnik skrivni račun v švicarski banki. Članek je bil objavljen februarja 2015, njegova osrednja tema pa je bilo skrivanje denarja pred davkarijo s pomočjo skrivnih bančnih računov v švicarskih bankah. Omenjena je bila švicarska enota HSBC, ki ponuja bančne storitve slavnim strankam. Avtor članka je Malkovicha vključil v seznam znanih osebnosti, ki so imeli pri njih odprte skrivne bančne račune. Pred davkarijo naj bi se zvezdnik skrival med letoma 2005 in 2007.



Igralčevi odvetniki so na sodišču povedali, da ni imel nikoli nobenega računa pri HSBC. Po njihovih besedah je sicer imel račune pri banki, ki jo je pozneje prevzela HSBC, o čemer je obvestil ameriško davčno upravo. Račun je zaprl leta 1999, se pravi preden je družbo odkupila HSBC.



Francosko sodišče je odločilo, da morata novinarja, ki sta pisala članek, Gerard Davet in Fabrice Lhomme, plačati zvezdniku 14.000 evrov odškodnine zaradi klevetanja.



No, zvezdnik vsote, ki mu jo bosta morala nakazati predstavnika sedme sile, najbrž ne potrebuje, saj je trenutno zelo zaposlen. Igra v dveh filmih, ki bosta luč sveta ugledala še letos, trilerju Unlocked in drami Dominion, ter treh filmih, ki bodo premiero doživeli prihodnje leto: v komediji Supercon, fantazijskem filmu Valley of the Gods in komediji Wilde Wedding, kjer igra glavno vlogo ob boku Glenn Close, s katero sta kot soigralca blestela v slovitih Nevarnih razmerjih. Letos je že pripravil nenavaden filmski projekt, pod katerega se je podpisal kot scenarist in igralec – film, ki bo kar stoletje spravljen v strogo varovanem sefu – prvič si ga bodo ljudje lahko ogledali šele 18. novembra 2115. Idejo za projekt je dalo francosko podjetje, ki izdeluje konjak, igralcu, ki svojega filma ne bo nikoli videl, saj bi bil na ta datum star 161 let, pa je bila takoj všeč.



Pred dobrim letom je Malkovich preplavil medije, a ne z umetniškimi dosežki, ampak kot pravi junak, ko je z znanjem prve pomoči rešil življenje 77-letnemu upokojencu. Ta se je nič hudega sluteč sprehajal okoli hotela King Edward v Torontu v Kanadi, kjer je prenočeval, ko se je nenadoma spotaknil in padel. Priletel je naravnost v gradbeni oder, delček konstrukcije se mu je zaril v vrat. Malkovich, ki se je v mestu mudil zaradi vloge v predstavi Casanova v lokalnem gledališču Elgin, je po naključju videl nesrečo, prihitel ranjencu na pomoč in mu s pravočasnim ukrepanjem rešil življenje. Igralec o dogodku z mediji ni želel govoriti, se mu je pa v medijih zahvalil rešeni mož.