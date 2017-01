Zaradi hčera seksata v skrivnih kotičkih

Ko po hiši še ne odmevajo drobni koraki otrok in imata zaljubljenca, ki jima noči (še) ne krajšajo starševske skrbi, celotno domovanje le zase, si ljubezen lahko izkazujeta kadar koli in kjer koli. Edina omejitev je domišljija, ki pa je zaradi ugodja časa in prostora pogosto izrinjena na stranski tir, da se mnogi parčki omejijo na posteljo domače spalnice. Tako meni vsaj Mila Jovovich, prepričana, da je njeno ljubljenje z možem Paulom W. S. Andersonom postalo precej bolj domiselno, odkar sta jima življenje obogatili hčerki Ever in Dashiel. Sploh starejša Ever, ki pogosto spi kar med njima v postelji, da sta morala poiskati nadomestne rešitve, da iz njunega življenje ne izgine strast.



Leto 2002 je bilo za filmsko krasotico prelomno. Ne le da se je takrat prvič postavila v kožo svojega filmskega alter ega Alice, ki se v uspešnici Nevidno zlo bojuje z zombiji ter se je do danes razvila v megapriljubljeno filmsko franšizo, temveč ji je tudi prvič prekrižal pot režiser W. S. Anderson, ki jo je že leto pozneje prvič zaprosil za roko. Tedaj sicer neuspešno, a sta bili njuna medsebojna privlačnost in ljubezen vendar močnejši od kakršnih koli preprek, ki so jima tedaj morda stale na poti. Leta 2007 je na svet namreč pokukala prvorojenka Ever Gabo, še dve leti pozneje pa so družinica postali tudi uradno in na papirju, saj sta mlada oče in mama vendar zakorakala pred oltar. Na lanskoletni dan norcev pa sta družino razširila še za danes 20-mesečno Dashiel Edan. »Otroci so povsem spremenili moj pogled na svet in življenje. Ni mi več mar, kaj drugi menijo o meni, pa tudi kariera mi ne pomeni več vsega. Moja prva in glavna prioriteta je zdaj družina,« je žgolela Mila, čeprav ustvarjanje filmov počasi postaja že skoraj družinski posel. Ne le da njen ljubljeni režira in producira filme uspešnice Nevidno zlo, poslednje poglavje prav zdaj prihaja v kinematografe, v katerih ima Jovovicheva naslovno vlogo. Pač pa je manjša, a za zgodbo vseeno pomembna vloga Rdeče kraljice, zlobnega superračunalnika, čigar avatar je majhna deklica, pripadla njuni starejši hčerki, ki je po mami podedovala igralski dar.



Plodni dnevi hollywoodske zvezdnice, ki je te dni zakorakala v svoje 42. leto življenja, se počasi iztekajo. »Z Andrewom sva se pogovarjala, da bi morda imela še tretjega otroka. A stara sem že 41 let, zato s tem, če bova resnično imela še enega, ne morem predolgo odlašati,« je razkrila željo o povečanju naraščaja. Kljub temu v njihovem domu ne vlada najbolj tradicionalna spalna ureditev. Ever, stara že devet, namreč še vedno najraje utone v spanec v postelji svojih staršev. »Vsi skupaj spimo v en postelji. Midva z Andrewom in Ever. Ko pride do ljubezni, ne poznava omejitev. Če si tega želi, potem naj spi z nama, več kot dobrodošla je,« pravi Mila in pridaja, da sta z možem zaradi tega morda še močnejša in bolj povezana kot par. Z deklico med njima je namreč nemogoče odplesati paritveni ples in delati na otročičku številka tri, zato sta se začela vdajati erotičnim doživetjem zunaj spalnice. »Neverjetno je, kako dobro to dene najinemu odnosu. Postati sva morala ustvarjalna in iskati druge rešitve. Se morda skrivati po drugih koncih hiše, spet drugič najeti hotelsko sobo. Ker sva mati in oče, sva hkrati postala trdneje povezana ljubimca.«