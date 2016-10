Zaradi filmskega seksa izgubila pravega moža

Serije kot Seks v mestu pred njo še ni bilo. Prva, ki je odgovorila na neizgovorjene želje gledalcev – in predvsem gledalk –, da nekdo vendar osvetli tudi ženske poglede na svet, kariero in ljubezenska razmerja. »Takšno serijo bi morali posneti že veliko prej,« je prepričana Kim Cattrall, ki je uživala v vsaki sekundi snemanja megauspešne nanizanke, v kateri se je prelevila v spolno nenasitno, za moške usodno privlačno in brezkompromisno Samantho Jones. A čeprav je bilo šest let življenja v vlogi razuzdane Samanthe »izjemno zabavna in nepozabna izkušnja«, ji je serija izstavila visok račun. Morda celo previsokega. Zaradi Seksa v mestu je namreč razpadel zvezdničin zakon, prav nič pa ji ni olajšal niti vnovičnega iskanja ljubezni po ločitvi.



Izmišljena Samantha in resnična Kim si skoraj ne bi mogli biti bolj različni. Medtem ko je Samantha neutrudljivo letala s cveta na cvet ter ji ni prišlo na misel, da bi se vezala na enega samega moškega, kaj šele zakorakala pred oltar, je Kim poročne zaobljube izrekla že pri 21 letih. Njen zakon z Larryjem Davisom se ni obnesel, dve leti pozneje se je končal z razveljavitvijo. A Kim ni obupala nad ljubeznijo in zakonom, že tri leta pozneje se je zavezala arhitektu Andreju J. Lysonu, čeprav je tudi ta zvezdničin zakon končal na pokopališču odcvetelih ljubezni sedem let pozneje. Kot tudi njen tretji zakon z Markom Levinsonom, zaradi česar se je leta 2004, tik pred srečanjem z abrahamom, spet znašla na trgu samskih.



Leto 1998 je bilo prelomno. Dobila je vlogo Samanthe, ki ji je prinesla pet nominacij za emmyja in eno manj za zlati globus. Tedaj pa se je tudi poročila z Levinsonom. Verjela je, da bo z njim ob strani osivela in preživela jesen življenja. Toda poklicno življenje je zahtevalo svoje. »Serija me je stala zakon. Zaradi vsakodnevnih snemanj me namreč nikoli ni bilo doma. Mark je zaradi tega postajal vse bolj osamljen, vznemirjen, tekmovalen. Če potegnem črto, sem veliko več časa preživela s snemalno ekipo, svojo službeno družino, kot z družino, ki sem jo imela doma,« je zdaj pravi razlog ločitve priznala zvezdnica. Morda je to niti ni pretirano presenetilo, saj je ne nazadnje ob koncih tedna končala snemanje v soboto zgodaj dopoldne, pred kamere pa se je morala vrniti že v ponedeljek navsezgodaj, pred šesto jutranjo uro. »Prost sem torej imela le dan in pol vsak teden, ki pa sem ga morala izkoristiti, da se naučim besedilo za snemanje naslednjega tedna. Kar te s časom izčrpa, da si že kot cunja, trpiš pa tudi zaradi pretiranega pomanjkanja spanca.« Vendar to ni edino, kar je trpelo. Trpel je tudi njen zakon, ki se je izpel tedaj, ko se je izpela tudi serija. Tako kot sta se poročila tistega leta, ko se je prvič prelevila v Samantho, sta tudi podpisala ločitvene papirje v istem letu, 2004., ko je posnela še poslednji kader.



Pred kamerami je bila morda samozavestna, zapeljiva nimfomanka brez dlake na jeziku. Kar pa nikakor ni vplivalo kot balzam na ljubezensko življenje v igralkini resničnosti. Ne le, da je zaradi tega razpadel njen zakon številka tri, to se je izkazalo tudi za precejšnjo oviro v svetu zmenkov, ko se je pri 48 spet znašla med samskimi, ki iščejo ljubezen. Medtem ko je Kim odhajala na zmenke kot ona sama, so mnogi moški pričakovali (ali vsaj upali), da se bo namesto nje na drugi mize pojavila Samantha. »Ko tako dolgo igraš en lik, sama sem bila v Samanthini koži kar dolgih 14 let (če k seriji prišejemo še istoimenska filma), te začnejo ljudje s tem likom in njegovo osebnostjo povezovati tudi v zasebnosti, v tvoji resničnosti. Zato sem pogosto imela občutek, da sem moške razočarala, saj niso pričakovali mene, ampak Samantho,« pripoveduje Cattrallova in pridaja, da je svoj lik vse prevečkrat doživljala kot dvorezen meč. Vsekakor ji je laskalo, da so jo povezovali s televizijsko zapeljivko, prav toliko pa ji je to škodovalo, saj »nikakor nisem podobna Samanthi. Kar lahko pošteno meša štrene, predvsem če hodiš na zmenke.« A je temu navkljub oboževala svoj alter ego. Tedaj je lahko bila tista ženska, ki je že vse videla, vse doživela, vse poskusila. Lahko je bila »malce starejša, malce modrejša, malce bolj izkušena«.