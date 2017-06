Zaradi čevljev najela skladišče

Nihče ji nikdar ni mogel vreči pod nos, da je zagrešila modni faux pas. Celine Dion namreč že skoraj od začetka hvalijo zaradi njenega izjemnega čuta za modo in eleganco, četudi kanadski slavček priznava, da si ne more lastiti vseh zaslug, saj ji je na pomoč ničkolikokrat priskočila Donatella Versace. »Že dolga leta me podpira na več načinov. S svojim neizmernim talentom mi je vedno pomagala. Tudi ko sem se le tri mesece po porodu dvojčkov vrnila na oder, se mi ni poznalo, da sem komaj dobro postala mati. Sanja se mi ne, kako je Donatelli to uspelo. Bilo je kot čarovnija,« priznava Celine, ki pa jo ta čarovnija kar precej stane.



Navezana na oblačila



Ne le zaradi zneskov, ki jih je treba odšteti za privilegij, da si telo odeneš v kreacijo modne hiše Versace, ampak tudi zaradi pevkine že skoraj bolestne navezanosti na vsak kos, ki ga je kdaj oblekla. »To je morda malce noro, a od ničesar se ne morem ločiti. Vse obdržim, le skladišča, kjer hranim obleke in čevlje, menjam. Iz večjega se selim v še večje.«



Če bi pokukali v zvezdničino omaro, bi videli njeno življenje, celoten potek njene poti k slavi. Vsaj z modnega stališča. Nobenega oblačila, odrskega kostuma, torbice ali čevljev, ki si jih je kdaj nadela, namreč ni zavrgla ali prodala na dobrodelni dražbi. »Od ničesar se ne morem ločiti. Vsaka obleka, vsak par čevljev, ki sem jih kdaj kupila, so me namreč ponesli naprej do točke, kjer sem zdaj. So del poti, ki sem jo prehodila, in sem na njih čustveno navezana,« priznava Dionova in se zaveda, da bi jo lahko kdo označil za norico. »Samo čevljev imam 10.000 parov,« je dodala. Kar je velikanski preskok od 3000 parov, kolikor jih je imela pred štirimi leti, in že tedaj je s priznanjem v pogovorni oddaji osupnila Ellen DeGeneres in gledalce.



Kanadska pevka, ki je kariero začela kot 12-letni deklič, je z več kot 200 milijoni prodanih albumov ena najbolje prodajnih glasbenic na svetu, njeno premoženje je ocenjeno na astronomskih 625 milijonov evrov, zato si morje čevljev lahko privošči. Zdaj pa bo v skladišče modnih spominov dodala še eno večerno toaletno, morda celo eno najpomembnejših doslej, saj je na začetku maja prvič zakorakala po rdeči preprogi najpomembnejšega modnega dogodka leta Met Gala, na katerega prejme vabilo le okoli sto srečnežev. In letos je ta čast priromala tudi v Celinin nabiralnik. »Občutek je podoben tistemu, ko dobiš prvo službo ali doživiš prvi poljub. Velikansko, pomembno in nepozabno,« je dejala Celine, ki se ji je prvič zazdelo, da se je resnično prebila v elito elite.

