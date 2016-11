Zapravljivo Mariah Carey dal na čevelj

Devet milijonov vreden zaročni prstan z velikanskim diamantom. To in zlomljeno srce je vse, kar je Mariah Carey ostalo od skoraj dve leti trajajoče romance z avstralskim milijarderjem Jamesom Packerjem. »Med njima je konec,« je vir potrdil govorice, ki so že nekaj časa krožile, da med zaljubljencema pošteno škripa. Kar pa za Jamesove prijatelje naj ne bi bilo pretiran šok, saj so že od letošnjega januarskega dne, ko je glasbeni divi podaril zaročni prstan, močno dvomili, da bosta tudi v resnici zakorakala pred oltar.



Za bodočo snaho se ni ogrela



Mediji so ju slikali v barvah sodobne pravljice. Sveže ločena Mariah je na enem svojih koncertov spoznala milijarderskega oboževalca in na mah sta se zaljubila drug v drugega. Zasipal jo je s pozornostmi in darilci, skoraj nemudoma prevzel vlogo očima pevkinima dvojčkoma, po le osmih mesecih strastne ljubezni pa je že padel na kolena in jo zasnubil. »Kdor ju vidi skupaj, ve, da prava, resnična ljubezen ni le mit, temveč obstaja,« je šuštelo okoli njiju. Le Packerjeve najbližje so obdajali dvomi, sploh njegovo mamo Ros, ki ji sinova izvoljenka ni in ni ogrela srca. In se ji je dokončno zamerila, ko poleti ni sedla na letalo, da bi odletela v Avstralijo na praznovanje petdesetletnice zaročenčeve sestre Gretel. »Ko je Mariah zavrnila povabilo na rojstnodnevno zabavo za Gretel, je to zanetilo napetosti in povzročilo veliko vroče krvi v Jamesovi družini. Njegova mama ne želi slišati niti njenega imena več,« je povedal vir. Kar pa je bila le prva zareza v njuno romanco. Drugo je povzročila pevkina pretirana, že skrajna zapravljivost. Tretjo pa njena težnja, da sebe in svojo zasebnost, del katere je bil tudi James, razgali pred svetom v lastni resničnostni oddaji. Ena, dve, tri zareze in kocka je padla. Ljubezni je konec, zaroka preklicana.



Nakupovalna mrzlica



Govorice, da med zaročencema morda ni vse v najlepšem redu, so se prvič pojavile marca. »Poroka je odložena za nedoločen čas,« so se razpisali avstralski mediji. A če se je komu to le dva meseca po zaroki zdelo malce privlečeno za lase, so naslednji meseci to zgolj potrjevali. Mariah je vse več časa posvečala snovanju svoje resničnostne oddaje, ki bo luč televizijskih zaslonov ugledala na začetku decembra. Nato se je dogodila Gretelina rojstnodnevna zabava, ki se je zaročenca nista udeležila. James pa se nenadoma ni več pojavljal na fotografskih utrinkih iz pevkinega življenja, ki jih Mariah tako rada deli s sledilci na twitterju in instagramu. Za piko na i je lepotička še brez pravega razloga odpovedala serijo koncertov po Južni Ameriki, ki so bili razpisani za to jesen.



Skozi vso njuno ljubezen je James dokazoval, da nikakor ni skopuški, ampak da zna za sebi ljube široko razpreti mošnjiček. O čemer ne nazadnje priča zvezdničin devetmilijonski zaročni prstan. Čeprav mu radodarnost ni tuja, ga je Mariah »s svojo nakupovalno mrzlico in potratnim, že ekstravagantnim življenjskim slogom prignala prek vseh meja«. Ob čemer bi morda še lahko zatisnil na eno oko, ko ne bi v življenje želela spustiti radovednih kamer resničnostne televizije. Ne le, ker je temu namenjala toliko časa, da je vse drugo potisnila na stranski tir, predvsem mu ni šlo v račun, čemu bi želela njuno življenje tako izpostaviti in razgaliti.



Ljubezni med njima je konec, odtujena zaljubljenca pa sta se po uteho obrnila na nekdanje partnerje. Packerju menda ramo opore daje prva žena Jodhi Meares, Mariah pa naj bi zdaj precej časa preživljala z bivšim možem in očetom dvojčkov Nickom Cannonom, s katerim sta se po skupnih šestih letih razšla v izteku 2014.