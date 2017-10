Zapeljivec Lojzek po šovu spoznal Moniko, zdaj bo postal očka

Včasih moramo tvegati, da bi se nam zgodilo kaj dobrega. Alojz Kanceljak (31) je. Udeležil se je hrvaškega resničnostnega šova Ljubezen na deželi in poskušal najti pravo dekle. Spoznal je Snežano, jo celo prosil za roko, a se ni dobro končalo. Prepoznavnost pa mu je prinesla novo priložnost.

Spoznal je Moniko, s katero zdaj živi pri svojih starših v Tuhelju. Četudi je mestno dekle, se je hitro znašla na vasi, kjer pomaga fantovi materi pri vodenju posesti.

Zagorje.com piše, da sta se spoznala prek družbenega omrežja, medtem ko je Lojzek bil v šovu. Zdaj pa pričakujeta prvega otroka.

Njegovi starši so zadovoljni z njegovim izborom, želijo pa si, da bi se umiril in ustalil ter pozabil na šov in življenje, ki ga je imel pred Moniko.

Alojz pravi: »Če ne bi bilo oddaje, ne vem, ali bi spoznal Moniko, tako da sem vesel, da sem sodeloval, saj sem zdaj srečen.«