Zamrznili semenčeca najlepšega na svetu

Marikateremu človeku se ne godi tako dobro kot domačim ljubljenčkom zvezdnikov, ki svoje živalce razvajajo na tisoč in en način. Zasipavajo jih z vsem razkošjem, ki ga lahko kupijo, zagotovijo jim najslastnejše prigrizke, najmehkejše žimnice in najboljše veterinarje. Ob tem, da seveda vidijo več sveta kot večina smrtnikov, saj jih njihovi gospodarji povsod jemljejo s seboj. Psička pomeranca Sharon Osbourne s potnim listom letita vsak na svojem letalskem sedežu prvega razreda. Demi Moore za čivavo vsak teden iz denarnice izvleče 1350 evrov za veterinarja, ki v njeno psičko zabada akupunkturne igle in jo tako ohranja pri zdravju in v dobri telesni pripravljenosti. Trikratni svetovni prvak v formuli ena Lewis Hamilton pa je, podobno kot večina lastnikov, prepričan, da je njegov buldog Roscoe najlepši pes pod soncem – zato se mora njegov rod nadaljevati. Čokati štirinožec naloge razmnoževanja zaradi nedavne operacije ne more več opraviti sam, toda v veterinarski kliniki na dan, ko bo Roscoe pripravljen postati oče, čaka njegova zamrznjena sperma.



Če ga imam jaz, zakaj ga ne bi imel še moj pes, je razmišljal dirkač in svojemu kužku brezhibnega izvora na instagramu odprl račun. Kosmati Roscoe ima že 100.000 sledilcev, ki so si zdaj, ko je triletnik za nekaj časa potihnil z javljanjem po družabnih omrežjih, kar malce oddahnili. »Zaradi nekih zapletov sem ga moral dati kastrirati. Toda zdaj se Roscoe počuti odlično,« je Lewis objavil v psičkovem imenu. »Ker pa je najlepši buldog, kar jih živi, sem dal njegova semenčeca zamrzniti, da bo, ko napoči njegov čas, lahko imel mladičke. Ima namreč izjemen rodovnik, njegova mama in oče sta oba zmagovalca pasjih tekmovanj, zato geni ne smejo umreti z Roscoejem.« Odprto je le še vprašanje, ali bo športnik našel psičko, ki bo njegovega ljubljenega buldoga vredna, pa tudi tega se še ne ve, ali ima dirkač formule 1 podobne načrte tudi za drugega buldoga, psičko Coco.