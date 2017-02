Žalostna usoda Trumpove pokojne ljubice

Mineva 10 let od smrti ameriške starlete Anna Nicole Smith. Čeprav je večino svojega življenja uživala v razkošju in bogastvu svojim ljubimcev, je bila pravzaprav zelo nesrečna. Rodila se je v Teksasu kot Vickie Lynn Hogan. Bila je šesti otrok v družini Donalda Eugena in Virgie Hart Hogan. Njena oče in mati sta se ločila, ko je bila stara dve leti, njena polsestra pa je nekoč razkrila, da je bil njun oče pedofil. Kot najstnica se je preselila k teti v mestece Mexia. Čeprav sta živeli v bedi in pomanjkanju, je Vicky pogosto poudarjala, da bo nekega dne postala slavna in bogata.

Težko otroštvo

»Odraščala sem v revščini. Veliko tega sem si želela storiti, toda nisem imela nobenih možnosti. Bila sem zlorabljena in zgodilo se je veliko stvari, o katerih sploh ne morem govoriti. Zdaj ko sem bogata in slavna, se počutim kot Pepelka,« je povedala v nekem intervjuju. Povedala je tudi, da se je iz srednje šole izpisala in se zaposlila v neki restavraciji. Tam je spoznala kuharja Billyja Smitha, s katerim se je poročila in dobila sina Daniela.

Od otroštva je bila obsedena z Marilyn Monroe. »Čutim, da sva povezani,« je nekoč dejala. Dolgo časa je varčevala, da bi si dala povečati prsi, o čemer je sanjala že kot najstnica. Zaposlila se je v nekem slačiklubu in tam postala ena najbolj priljubljenih plesalk.

Kako je Vicky postala Anna

Kmalu zatem si je dala posvetliti lase, fotografijo razgaljenih prsi pa je poslala v redakcijo Playboyja. Že čez nekaj dni se je pojavila na naslovnici kot Anna Nicole Smith. Ljudje iz Hollywooda so jo klicali in ji ponujali vloge, moški so jo oboževali, v 90. letih prejšnjega stoletja pa naj bi bila celo ljubimka nepremičninskega mogotca in predsednika ZDA Donalda Trumpa. Očarala je tudi 62 let starejšega poslovneža J. Howarda Marshala, a sta se poročila šele po smrti njegove žene. Večkrat je poudarila, da se z njim ni poročila zaradi denarja.

»Nihče me nikoli ni spoštoval in ljubil kot on. Dovolj imam tega, da me ljudje obtožujejo, da sem z njim zgolj zaradi denarja. Enostavno me vzburjajo starostne pege,« je povedala. Njuno razmerje ni bilo fizične narave, o Howardu pa je vedno govorila kot o svojem rešitelju. Ljubila ga je tudi zato, ker je rešil njenega sina. Njen mož je umrl, leta 1996 pa je razglasila stečaj. Na sodišču se je znašla, ker jo je Howardov sin obtožil, da je bila z njegovim očetom zgolj zaradi denarja, spor na sodišču pa se je vlekel vse do njene smrti.

Depresija in zdravila

Pozneje se je preizkušala v igralskih in manekenskih vodah, a ji ni uspelo, prav tako je bil neuspešen njen resničnostni šov. Postala je odvisna od tablet, zredila se je in sprla s sinom. V ljubezni ni imela sreče. »Od moževe smrti sem sama. Težko je hoditi na zmenke, ko ste ves čas doma. Nihče vas ne želi,« je povedala le nekaj mesecev, preden je zanosila. Mediji so ugibali, kdo je oče hčerke Dannielyn, DNK-analiza pa je pokazala, da je to Larry Brikhead, s katerim se je nekaj časa zabavala.

Pozneje se je soočila s smrtjo sina Daniela, za katerega je bil usoden prevelik odmerek mamil, kar je Anno zlomilo. Borila se je z depresijo in odvisnostjo od zdravil, nekaj mesecev pozneje so jo našli mrtvo v hotelu. Dannielyn, za katero danes skrbi oče Larry, je imela tedaj komaj pet mesecev.