Žalostna novica, Oliver potrdil: Odkrili so mi tumor

Hrvaško javnost je pretresla novica o hudi bolezni, s katero se bori priznani glasbenik Oliver Dragojević, ki ga obožuje tudi slovensko občinstvo. Spletni portal 100posto poroča, da je njegovo zdravstveno stanje slabo, Dragojevića pa zadnje tedne vse pogosteje videvajo na zdravniških pregledih.

Glasbeniku so odkrili tumor na pljučih. »Res je, zbolel sem in preiskave še potekajo. Odločiti se morajo, na kakšen način me bodo zdravili,« je za omenjeni spletni portal povedal pevec in potrdil, da ima tumor, ob tem pa je še dejal, da ta ni nastal zaradi strastnega kajenja, temveč starosti.