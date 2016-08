Zaljubljena do ušes

Njuna zveza je navdušila tabloide in oboževalce, zdi se, da drvita naprej s svetlobno hitrostjo. Orlando Bloom in Katy Perry naj bi celo razpravljala o poroki, želita pa si tudi otrok!



Ves čas govori o njej



Igralec in pevka sta svojo ljubezen javnosti razodela januarja med podelitvijo zlatih globusov, čustev od takrat ne skrivata pred svetom. »Ves čas govori o njej, pravi, da je naravnost čudovita. Tako resen ni bil vse od prejšnjega zakona,« je povedal dobro obveščeni vir. Spomnimo, Orlando je bil tri leta poročen z Victorijinim angelčkom Mirando Kerr, z lepo Avstralko imata tudi petletnega sinčka Flynna, ki pa naj bi ga Katy že spoznala in očarala

