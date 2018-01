Zaljubila sta se v Auschwitzu

Da ljubezen res nima meja, zgodi pa se kadar koli in kjer koli, priča v teh dneh razkrita osupljiva ljubezenska zgodba, ki se je rodila v razvpitem nacističnem koncentracijskem taborišču Auschwitz, v katerem je bilo v drugi svetovni vojni pobitih več kot milijon Judov. Mučenje, stradanje in druge okrutnosti, ki so jih mučitelji enega najbolj krvoločnih taborišč tistega časa izvajali nad taboriščniki, niso mogli preprečiti vznika romantičnih čustev, ki so leta zatem dobila čudovit epilog.

Skrivaj sta si dopisovala

Zapornik, znan kot mojster tetovaž iz Auschwitza Lale Sokolov, je bodočo ženo Gito Fuhrmannovo spoznal prav v teh krutih okoliščinah leta 1942, ko ji je na roko vtetoviral identifikacijsko številko. Med bivanjem v taborišču sta si skrivaj pošiljala pisma in se srečevala, dokler niso nje spustili iz ujetništva. V negotovih vojnih okoliščinah bi ju njen odhod prav lahko razdružil za vedno, a je usoda hotela, da sta se že nekaj tednov pozneje našla. V Bratislavi, kjer sta se spet združila, sta se leta 1945 tudi poročila. Preselila sta se v Avstralijo in tam živela ves preostanek življenja. Sokolov je zgodbo o času, ki ga je preživel v Auschwitzu, kar 50 let skrbno skrival. Šele tik pred smrtjo leta 2006 se je zaupal pisateljici Helen Morris, ki je po njegovi zgodbi zdaj izdala knjigo Mojster tetovaž iz Auschwitza.

Sokolov je v Auschwitz, največje nacistično taborišče smrti, prišel leta 1942, ko je bil star 26 let. Tam ga je pod okrilje vzel Francoz, ki je skrbel za izdelavo tetovaž. Postal je njegov pomočnik, pozneje pa, ker je znal veliko jezikov, napredoval v mojstra tetovaž. Tetoviral je na stotisoče ujetnikov, ki so jih zajeli SS-ovci. Čeprav je delal za sovražnika, sebe nikoli ni imel za izdajalca. »Delal je to, kar je moral, da je preživel. Dejal je, da mu nista bili ponujeni dve službi, da bi lahko izbiral,« je povedala Morrisova in dodala, da je bil hvaležen, saj je takšna služba pomenila, da se naslednji dan ne bo prebudil mrtev.

Stopila pred njegovega konja

Junija 1942 je na roko mlade ženske vtetoviral številko 34902. Pozneje je dejal, da si je to številko vtetoviral v srce. Izvedel je, da je ženski ime Gita Fuhrmannova in da prebiva v taborišču Birkenau. S pomočjo osebne SS-straže, ki ga je ves čas nadzorovala zaradi njegove službe, ji je lahko skrivaj pošiljal pisma, poskrbel, da je dobivala dodatne porcije hrane, ter ji pomagal, da so jo preselili na boljšo delovno enoto. Kmalu sta se začela skrivaj srečevati. Leta 1945 so Giti tik pred prihodom Rusov dovolili oditi. Kmalu je taborišče zapustil še Sokolov. Najprej je odpotoval v svoje rojstno mesto Krompachy, nato pa v Bratislavo, ki je bila vstopno mesto za vse, ki so potovali na Češkoslovaško. Tam, tako je upal, bo našel Gito. Tedne in tedne je čakal na železniški postaji, dokler mu ni postajenačelnik dejal, naj preveri na Rdečem križu. Med potjo na sedež humanitarne organizacije je pred njegovega konja stopila ženska – bila je Gita. Osupljiva zgodba, ki se je nato znova zapletla z njegovo aretacijo, je opisana v knjigi, ki bo izšla jutri, 11. januarja.