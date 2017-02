Zaljubil se je, ko je igral Jezusa

Hollywood ima nov parček. Pred dnevi se je začelo šušljati, da sta se zatreskala 42-letni Joaquin Phoenix in 31-letna Mara Rooney, nedavno pa so ju skupaj ujeli tudi fotografi. Iskrica je preskočila med snemanjem bibličnega epa Marija Magdalena. Na fotografijah, ki so bliskovito zakrožile po spletu, sta videti neskončno zadovoljna, Mara je kar žarela od sreče, ko je hodila ob soigralcu, ki je hkrati njena nova ljubezen. Celo pregovorno samotarski Joaquin ni mogel prikriti zatreskanosti in se je smehljal pod košato sivo brado.



Parček je bil oblečen povsem vsakdanje, nenaličena rjavolaska je nosila črno kapico, vitko postavo pa je zakrila s prevelikim jopičem iz džinsa in črno trenirko, k tej opravi pa je obula črne športne copate. Tudi Joaquin se je športno opravil, očitno ni bil pri volji, da bi počesal svoje dolge, košate lase. Oblekel je pisan pulover, čezenj črno jakno, sproščeni slog pa je dopolnil s potiskanim šalom, kavbojkami in črnimi športnimi copati. Joaquin, ki v filmu igra Jezusa, in Mara, ki je odigrala naslovno vlogo, sta v zasedo fotografov padla v Los Angelesu, kjer sta na hitro skočila po opravkih. Golobčka se namenoma nista udeležila podelitve zlatih globusov, raje sta izkoristila priložnost za izlet v puščavo. Zaljubila naj bi se konec lanskega leta med snemanjem omenjenega filma v Italiji. Med odmori sta ves čas tiščala skupaj, enkrat so ju opazili, ko sta kadila na balkonu njune hotelske sobe. Kljub temu Joaquinov tiskovni predstavnik vztraja, da gre le za dobro prijateljstvo, ki izvira še iz prejšnjega sodelovanja pri filmu Spika Jonza z naslovom Ona.



Mara je uradno že šest let v zvezi z režiserjem Charilejem McDowellom, vendar se par že mesece ni pojavil v javnosti, njun tiskovni predstavnik pa ni želel pojasnjevati narave njunega odnosa. Medtem Joaquin zatrjuje, da v nobeni od svojih ljubezenskih zvez ni bil kaj prida prizadet. Med promocijskimi nastopi za film Ona je povedal: »Nikdar nisem imel zlomljenega srca po končani zvezi, morda se je kdaj zgodilo, da ljubezen ni bila obojestranska, vseeno pa nikdar nisem imel zlomljenega srca.« Bomo videli, ali bo lahko neukrotljivega igralca obrzdala več kot deset let mlajša lepotica.

.