Zalezovanje se mu je izplačalo

Omrežila ga je. Mu omrežila um in srce, da je Robert Linhart, zdaj 66-letni upokojeni gasilec, dihal le še Madonno in bil zanjo pripravljen hoditi skozi ogenj. »Spoznajva se. Vesolje naju je pripeljalo skupaj. Da mi boš uresničila sanje, tvoj ne me bo pokopal.« S temi besedami na ročno izdelanih panojih je zatreskani Robert septembra 2010 postopal pred njenim domovanjem na Manhattnu. A namesto da bi glasbenica uslišala njegove želje, je nadenj poslala policijo, možje v modrem pa so ga prav nič nežno odpeljali na policijsko postajo. Pri aretaciji naj bi uporabili preveč sile in mu pretrgali ramenske mišice, zato je Robert vsaj za nekaj trenutkov pozabil na predmet svoje zagledanosti in newyorško policijo zvlekel v sodne klopi. To se mu je obrestovala, saj je s sodišča zdaj odkorakal bogatejši za skoraj pol milijona.

Zaradi zalezovanja so ga aretirali, zdaj pa je dobil skoraj pol milijona.

Svoje bolečine je ocenil na pet milijonov. »Policist me je zagrabil za levo roko, jo zvil, ko sem zaslišal, da mi je v telesu nekaj počilo. Pretrgal mi je mišice na ramenih, da sem se sesedel kot punčka iz cunj – na moje panoje, ki so mi jih prej iztrgali iz rok in pometali na tla,« je povedal poroti, čeprav je zadeve sprva poskušal zgladiti zunaj sodne dvorane in se pogoditi za tri milijone odškodnine. Mesto New York je to zavrnilo, zato je na sodišče odšel s še višjo zahtevo, prepričan, da bo pravica na njegovi strani. A čeprav je iz sodne dvorane odkorakal kot zmagovalec, mu je sodnik prisodil le slabo desetino od želenih petih milijonov. Natančneje 455 tisočakov, od katerih jih bo tretjino dobil njegov odvetnik Pete Gleason, s preostankom pa bo poplačal družinske dolgove in hipoteke ter si privoščil novega terenca. Tega bo dal poslati v Grčijo, kjer si je ustvaril novo življenje.

V sedmih letih se je za Roberta marsikaj spremenilo. Najpomembneje – čustva, ki jih je gojil do pevke, so izginila. »Moje sanje so se sprva spremenile v nočno moro, ko sem ugotovil, da si me Madonna ne želi. A sem jo prebolel,« je dejal in še, da se je zaljubil v 30-letno Grkinjo in se zaradi nje odselil iz Amerike. Vrnil se je le zaradi sojenja in na razočaranje newyorške policije zmagal. Pri tem je njegov odvetnik, ki se v Robertovem imenu ni opravičil pevki za morebitna neprijetna občutja ob njegovi zagledanosti, še dodal, da opravičilo niti ni potrebno. »Dal ji je le to, po čemer je hrepenela – pozornost.«