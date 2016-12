Zalezovalec po 33 letih na prostosti

Pred tremi meseci je oskarjevko Jodie Foster verjetno vsaj malce stisnilo pri srcu. Po 33 letih strogega nadzora psihiatrične ustanove je John W. Hinckley, verjetno eden od najbolj zloglasnih motenih oboževalcev v zgodovini zvezdništva, ki si je za tarčo izbral Fosterjevo, namreč lahko zakorakal na svobodo. Igralki pa je bilo verjetno le malo v uteho, da po nalogu sodišča z njo ne sme stopiti v stik in da je bil predan v oskrbo svoje 90-letne matere. A še preden bi se svetlolaskine skrbi lahko pomirile, že je v njeno zasebnost treščila nova bomba. V obliki Celine Martelluer, v kateri je Jodie zanetila blazna ljubezenska čustva, ki so prestopila meje zdravega razuma in prešla v sfere zalezovanja.



Hollywoodska težkokategornica dobro ve, kako nevarna je lahko ljubezen. Ko je Hinckley daljnega leta 1976 v filmu Taksist prvič uzrl tedaj še neznano in komaj 14-letno Jodie, se je v njem nekaj premaknilo. Srce mu je zaigralo, um omračil, njegovo zalezovanje srčne izvoljenke pa je doživelo vrhunec marca 1981, ko je šestkrat ustrelil proti tedanjemu ameriškemu predsedniku Ronaldu Reaganu. Ranil ga je, ob njem še tri druge, vse v imenu ljubezni, da bi ga Fosterjeva opazila in prepoznala daritev, ki ji jo je položil na oltar ljubezni. A zaradi neprištevnosti ni pristal za zapahi, ampak v bolnišnici za duševno bolne. Vse do letošnjega septembra, ko je skoraj sočasno z njegovim odpustom Fosterjevo udarilo spoznanje, da ji je za petami še en obseden oboževalec. Ali, natančneje, oboževalka, ki Jodie, njeni ženi Alexandri Hedison in sinovoma Charlesu ter Kitu krati spanec z elektronsko pošto in nenajavljenim zvonjenem pri vhodnih vratih, zvezdnici pa je sledila celo prek meje na snemanje.



Ne sme ji blizu



Martelluerjeva, ki igralki izpoveduje večno ljubezen, se sme izbranki in njeni družini približati na največ 90 metrov. Tako pravi sodni nalog prepovedi približevanja, za katerega je zaprosila zvezdničina žena, ker se je Celine večkrat pojavila pred vrati njihovega doma, zvezdnico zasipavala z elektronsko pošto ter ji sledila celo v Kanado. »Še vedno v Torontu. Ogibam se policiji. Jodie je v mojih mislih vsako sekundo,« je tedaj pisala izvoljenki. Alexandri pa je dokončno prekipelo, predvsem zaradi strahu za varnost njene drage in otrok.