Zakon končal po telefonu, zdaj si želi prijateljstva

Konec zakona nikoli ne more biti lep in povsem neboleč. Za Katy Perry ima trenutek, ko se je razkrojila njena ljubezen z Russllom Brandom, verjetno še posebno grenak priokus. Moški, ki se mu je le 14 mesecev prej zaobljubila, ni zbral niti toliko poguma, da bi se z njo pogovoril, in jo je o koncu njunega zakona obvestil kar prek neosebnega telefonskega sporočila. Od tedaj se je odvrtelo že pet let, po igralčevem prepričanju več kot dovolj, da pozabita na grdo, se spomnita lepega in postaneta prijatelja. »Pripravljen in odprt sem za spravo, v kakršni koli obliki.«

Sreča ima rada srečo. In Russell, ki se je prejšnji mesec zaobljubil Lauri Gallacher, je vsekakor srečen. Morda si zato želi, da so srečni vsi okoli njega, tudi Katy, na katero ga vežejo lepi spomini. »Čas z njo je bil lep. Katy je izjemna ženska, do nje čutim le toplino,« je dejal v upanju, da lahko na ruševinah njunega zakona zdaj zgradita prijateljstvo.